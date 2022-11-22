. Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных органов

Сотрудников ведущей и журналистки Ксении Собчак оставили за решеткой. Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского и коммерческого директора Ксении Собчак — Кирилла Суханова. Ранее они просили перевода под домашний арест. Сегодня после очередного заседания Мосгорсуд оставил в СИЗО Ариана Романовского и Кирилла Суханова, которые проходят по делу о вымогательстве. Адвокаты ходатайствовали об изменении им меры пресечения на более мягкую — журналист просил домашний арест, а за сотрудника Собчак готовы были внести залог в 11 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Shot. «Считаю, у суда не было оснований для заключения меня под стражу. Никаких препятствий расследованию я не чинил. Ранее не судим. С предъявленным обвинением не согласен. Никакого вымогательства не совершал. Сведений, порочащих честь и достоинство, не публиковал. Прошу избрать мне менее суровую меру пресечения», сказал Ариан Романовский.Решение суда удивило и расстроило Ксению Собчак, которая ждала смягчения наказания. В суд она не приехала — там были лишь сослуживцы молодых людей. При этом телеведущая следила за итогами заседания и, как только оно завершилось, опубликовала в социальных сетях пост. «Не было никаких причин не отпускать Кирилла и Ариана под домашний арест, никаких причин держать их в СИЗО. Они точно не никуда бы не сбежали, точно не стали бы мешать расследованию. Кирилл сотрудничает со следствием, за него готовы заплатить огромный залог. Зачем это делается? Остается только догадываться», написала Ксения Собчак. Она также поблагодарила телеведущего Андрея Малахова, который публично поддержал Кирилла. Кроме того, за Суханова и Романовского поручились несколько крупных компаний и видных топ-менеджеров, но все это не помогло. Напомним, оба медиаменеджера проходят по делу о вымогательстве — и Суханов, и Романовский были задержаны и доставлены в СИЗО после публикации поста о главе «Ростеха» Сергея Чемезова. В тот момент Собчак уехала из страны.