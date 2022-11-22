. Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных органов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных органов

Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных органов

Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных органов
Сотрудников ведущей и журналистки Ксении Собчак оставили за решеткой.   Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского и коммерческого директора Ксении Собчак — Кирилла Суханова. Ранее они просили перевода под домашний арест. Сегодня после очередного заседания Мосгорсуд оставил в СИЗО Ариана Романовского и Кирилла Суханова, которые проходят по делу о вымогательстве. Адвокаты ходатайствовали об изменении им меры пресечения на более мягкую — журналист просил домашний арест, а за сотрудника Собчак готовы были внести залог в 11 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Shot. «Считаю, у суда не было оснований для заключения меня под стражу. Никаких препятствий расследованию я не чинил. Ранее не судим. С предъявленным обвинением не согласен. Никакого вымогательства не совершал. Сведений, порочащих честь и достоинство, не публиковал. Прошу избрать мне менее суровую меру пресечения», сказал Ариан Романовский.
Решение суда удивило и расстроило Ксению Собчак, которая ждала смягчения наказания. В суд она не приехала — там были лишь сослуживцы молодых людей. При этом телеведущая следила за итогами заседания и, как только оно завершилось, опубликовала в социальных сетях пост. «Не было никаких причин не отпускать Кирилла и Ариана под домашний арест, никаких причин держать их в СИЗО. Они точно не никуда бы не сбежали, точно не стали бы мешать расследованию. Кирилл сотрудничает со следствием, за него готовы заплатить огромный залог. Зачем это делается? Остается только догадываться», написала Ксения Собчак. Она также поблагодарила телеведущего Андрея Малахова, который публично поддержал Кирилла. Кроме того, за Суханова и Романовского поручились несколько крупных компаний и видных топ-менеджеров, но все это не помогло. Напомним, оба медиаменеджера проходят по делу о вымогательстве — и Суханов, и Романовский были задержаны и доставлены в СИЗО после публикации поста о главе «Ростеха» Сергея Чемезова. В тот момент Собчак уехала из страны.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Виктория Боня была в шоке, что ее не узнали в аэропорту
Виктория Боня была в шоке, что ее не узнали в аэропорту
Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных органов
Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных
Лариса Андерсен предупредила о стрессовом времени с 21-23 ноября
Лариса Андерсен предупредила о стрессовом времени с 21-23 ноября
Мысли, приводящие к бедам и неудачам в жизни: как оградить себя от них
Мысли, приводящие к бедам и неудачам в жизни: как оградить себя от них
NYT: Microsoft предложила Sony 10-летний контракт на выпуск Call of Duty
NYT: Microsoft предложила Sony 10-летний контракт на выпуск Call of
Контент из The Elder Scrolls V: Skyrim на этой неделе появится в Fall Guys
Контент из The Elder Scrolls V: Skyrim на этой неделе появится в Fall
Кадони высмеял фотосессию Горной в нижнем белье
Кадони высмеял фотосессию Горной в нижнем белье
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.11.2022 (15 фото)
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР
Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике

Топ на сегодня

Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Описано будущее цен на автомобили в России
Описано будущее цен на автомобили в России
В мире резко упали продажи ноутбуков
В мире резко упали продажи ноутбуков

Еще по теме

Нарусова отказалась комментировать новость о возвращении Собчак в Россию
Ксения Собчак обделалась от уголовного дела
Директор Ксении Собчак сдал ее с потрохами
Ксения Собчак после обыска срочной покинула страну