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Кто родился 22 ноября

Кто родился 22 ноября

Алексей Васильевич Чепа (67 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Занимался предпринимательской деятельностью, в частности, возглавлял ряд совместных предприятий, работал в АОЗТ «Военно-техническая компания по реализации конверсионной техники и оборудования», был председателем правления «Фонда дружбы и сотрудничества с Республикой Ангола». Являлся  депутатом Законодательного собрания Тверской области. Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва, занимал пост заместителя председателя комитета по науке и наукоемким технологиям.

А ещё в этот день родились:

Олег Александрович Скуфинский (48 лет), руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Работал в Министерстве РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Государственном комитете РФ по земельной политике, Федеральной службе земельного кадастра. Руководил Экспертно-аналитическим центром экономики недвижимости Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Являлся заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, заместителем руководителя секретариата заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Занимал должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

В январе 2020 года Олег Скуфинский был назначен руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Марина Девовна Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Работала в Одесском государственном литературном музее, Государственном музее имени В.В. Маяковского. Была PR-руководителем банка «СБС-Агро», директором Московского центра искусств на Неглинной.

В 2007 году совместно с Марией Салиной основала и возглавила галерею «Проун» на Винзаводе. Являлась руководителем Музейно-выставочного объединения «Манеж».

В июле 2013 года Марина Лошак была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Виктор Олегович  Пелевин (60 лет), российский писатель. Работал в ряде московских газет и журналов. Первый рассказ писателя «Дед Игнат и люди» был опубликован в 1989 году в журнале «Химия и жизнь». А спустя два года вышел в свет его первый авторский сборник рассказов «Синий фонарь».

Перу Виктора Пелевина принадлежат романы «Жизнь насекомых», «Чапаев и Пустота», «Generation П», повести «Затворник и Шести­палый», «Желтая стрела» и др. Ряд произведений писателя были экранизированы.

Юрий Владимирович Лобзин (72 года), президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства. Академик Российской академии наук.  Генерал-майор медицинской службы. Был начальником кафедры инфекционных болезней — главным инфекционистом министерства обороны РФ, а также заместителем начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

В 2008 году возглавил Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства. Также является главным специалистом министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням у детей.

Юрий Лобзин — основатель научного направления «Реабилитация инфекционных больных». Под его руководством было подготовлено 25 докторских и 48 кандидатских диссертаций. Юрий Владимирович является соавтором 4 научных открытий. Он — автор 1100 научных трудов, из них 42 учебных пособий, 9 справочников, 23 руководства для врачей и 40 монографий.

Николай Николаевич Добронравов (94 года), российский поэт-песенник. Был актёром Московского театра юного зрителя. Параллельно с работой в театре писал новогодние сказки и пьесы для детского и музыкального вещания Всесоюзного радио, а также для кукольных театров. В середине 1960-х годов Николай Добронравов целиком посвятил себя литературе.

Он — автор ряда поэтических сборников: «Созвездие Гагарина», «Таежные костры», «Вера моя», «Светит незнакомая звезда» и других.

На стихи Николая Добронравова писали музыку такие известные композиторы, как Микаэл Таривердиев, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Аркадий Островский и многие другие. Но особую популярность завоевали песни на стихи Николая Добронравова, написанные его женой композитором Александрой Пахмутовой: «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Трус не играет в хоккей», «До свидания, Москва», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей» и другие известные и популярные произведения.

Михаил Леонтьевич Миль (1909-1970), советский конструктор вертолётов. Работал в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского, где участвовал в разработке автожиров А-7, А-12 и А-15. В годы Великой Отечественной войны занимался усовершенствованием боевых самолетов.

В 1947 году Михаил Миль был назначен главным конструктором опытного конструкторского вертолетостроительного бюро. Первый летательный аппарат — ГМ-1 (геликоптер Миля-1) — был поднят в воздух в сентябре 1948 года. Впоследствии он получила название Ми-1, став первым советским серийным вертолетом. В 1964 году Михаил Миль занял пост генерального конструктора этого бюро. Под его руководством были созданы такие вертолеты как Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-24 и другие.

Родион Яковлевич Малиновский (1898-1967), советский военачальник. Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. В годы Великой Отечественной войны был командующим войсками Южного, Юго-Западного, 3‑го и 2‑го Украинского фронтов. Во время Советско-японской войны командовал войсками Забайкальского фронта.

Возглавлял Дальневосточный военный округ. Занимал посты первого заместителя министра обороны и главнокомандующего Сухопутными войсками. Являлся министром обороны СССР.

Лазарь Моисеевич Каганович (1893-1991), советский государственный и политический деятель. Герой Социалистического Труда. Один из организаторов массовых политических репрессий, коллективизации и индустриализации. Возглавлял ЦК КП (б) Украины.

Был первым секретарём сначала Московского областного, а затем городского комитета партии. Руководил разработкой Генерального плана реконструкции города 1935 года, а также строительством первой очереди Московского метрополитена, который до 1955 года носил его имя.

Являлся генеральным секретарём, членом Политбюро ЦК ВКП (б) и КПСС, заместителем председателя СНК СССР, заместителем и первым заместителем председателя Совета министров СССР.

Владимир Иванович Даль (1801-1872), русский врач, писатель, этнограф и  лексикограф. Главный труд своей жизни - Толковый словарь живого великорусского языка — Владимир Даль составлял на протяжении более полувека. В словарь вошли около 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, поговорок, загадок и присловий, служащих для пояснения смысла приводимых слов.

Он также автор ряда очерков и статей по медицине, лингвистике и этнографии, а также сказок и повестей.

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По материалам: pnp.ru

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