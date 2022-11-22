. Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных людей

Вадим Карасев

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что мошенники обманули ее на 180 тысяч рублей

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева предупредила о новой схеме мошенничества от лиц известных людей. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) она рассказала, что в результате обмана потеряла 180 тысяч рублей.

По словам телеведущей, 11 ноября ей якобы написала с американского номера ее подруга, которая действительно живет в США. «И она начинает со мной разговаривать как подружка, я в этот день еду в машине просто в дикой запаре, голова квадратная, ничего не успеваю», — добавила она.

Тогда злоумышленники от имени приятельницы Кудрявцевой попросили ее «закрыть один вопрос» и перевести деньги на российскую карту, ссылаясь на то, что международные переводы сейчас затруднены. «Я вообще осторожна в таких вопросах, но тут я еду в машине и перевожу 180 тысяч рублей в уверенности, что помогаю подруге», — отметила она.

По словам Кудрявцевой, она осознала, что ее обманули, только спустя неделю, когда списалась с подругой в Instagram. «И мы выяснили, что она меня ни о чем не просила и я попала на развод мошенников», — пояснила она. Ведущая добавила, что собирается пойти в полицию и написать заявление.

По слова Кудрявцевой, под новую схему обмана попали и другие ее знакомые, в том числе рэп-исполнитель Джиган. «Джиган сейчас написал, что от его имени тоже развели известных людей», — сказала она.

Ранее IT-эксперт Наталья Иванова предупредила россиян о способах, с помощью которых мошенники привлекают пользователей на фишинговые сайты в «черную пятницу». Она рассказала, что злоумышленники находят жертв, запуская фейковую рекламу и рассылая электронные письма.