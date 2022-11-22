. Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных людей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных людей

Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных людейТелеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что мошенники обманули ее на 180 тысяч рублей

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева предупредила о новой схеме мошенничества от лиц известных людей. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) она рассказала, что в результате обмана потеряла 180 тысяч рублей.

По словам телеведущей, 11 ноября ей якобы написала с американского номера ее подруга, которая действительно живет в США. «И она начинает со мной разговаривать как подружка, я в этот день еду в машине просто в дикой запаре, голова квадратная, ничего не успеваю», — добавила она.

Тогда злоумышленники от имени приятельницы Кудрявцевой попросили ее «закрыть один вопрос» и перевести деньги на российскую карту, ссылаясь на то, что международные переводы сейчас затруднены. «Я вообще осторожна в таких вопросах, но тут я еду в машине и перевожу 180 тысяч рублей в уверенности, что помогаю подруге», — отметила она.

По словам Кудрявцевой, она осознала, что ее обманули, только спустя неделю, когда списалась с подругой в Instagram. «И мы выяснили, что она меня ни о чем не просила и я попала на развод мошенников», — пояснила она. Ведущая добавила, что собирается пойти в полицию и написать заявление.

По слова Кудрявцевой, под новую схему обмана попали и другие ее знакомые, в том числе рэп-исполнитель Джиган. «Джиган сейчас написал, что от его имени тоже развели известных людей», — сказала она.

Ранее IT-эксперт Наталья Иванова предупредила россиян о способах, с помощью которых мошенники привлекают пользователей на фишинговые сайты в «черную пятницу». Она рассказала, что злоумышленники находят жертв, запуская фейковую рекламу и рассылая электронные письма.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Сначала баня, потом свадьба": чудеса макияжа от китаянок
"Сначала баня, потом свадьба": чудеса макияжа от китаянок
Болезни, одиночество, обиды: что истощает душу и лишает радости
Болезни, одиночество, обиды: что истощает душу и лишает радости
Тарантино ответил критикам своих фильмов
Тарантино ответил критикам своих фильмов
Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных людей
Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных
Виктория Боня ужаснула своим фото без фильтров
Виктория Боня ужаснула своим фото без фильтров
Борис Корчевников рассказал о любовном треугольнике с Дарьей Мельниковой
Борис Корчевников рассказал о любовном треугольнике с Дарьей
Наталья Гулькина сделала аборт в шестнадцать лет
Наталья Гулькина сделала аборт в шестнадцать лет
Появились первые оценки Gungrave G.O.R.E. — игра сегодня выходит в Game Pass
Появились первые оценки Gungrave G.O.R.E. — игра сегодня выходит в
Российский миллиардер предсказал тяжелый 2023 год для экономики страны
Российский миллиардер предсказал тяжелый 2023 год для экономики страны
Niletto вернул деньги за билет раскритиковавшей его концерт поклоннице
Niletto вернул деньги за билет раскритиковавшей его концерт поклоннице
"Чтобы больше я вас не видел": Нилетто вернул деньги за билет фанатке, назвавшей его концерт "отстоем"
"Чтобы больше я вас не видел": Нилетто вернул деньги за
Японские болельщики удивили всех на чемпионате мира по футболу в Катаре
Японские болельщики удивили всех на чемпионате мира по футболу в

Топ на сегодня

ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы Sky Shield
Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Цены на нефть резко снизились
Цены на нефть резко снизились
Гороскоп от Павла Глобы на 22 ноября 2022 года: кто может рассчитывать на хорошие известия
Гороскоп от Павла Глобы на 22 ноября 2022 года: кто может

Еще по теме

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своём материнстве
Лера Кудрявцева решила сменить имидж (фото)
Лера Кудрявцева выругалась на телефонного мошенника и записала видеообращение
Лера Кудрявцева обвинила Волочкову в предоставлении платных интим-услуг