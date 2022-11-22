. Лариса Андерсен предупредила о стрессовом времени с 21-23 ноября
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Андерсен предупредила о стрессовом времени с 21-23 ноября

Лариса Андерсен предупредила о стрессовом времени с 21-23 ноября
Астролог Лариса Андерсен рассказала, чего стоит опасаться в период луны в скорпионе. Луна в знаке зодиака Скорпион с 20:16 21-ого по 23:15 23-ого (время московское) ♏Когда Луна переходит знак Скорпиона, то усиливается эмоциональное состояние человека, он становится взвинченным и даже истеричным. В это время окружающие как будто сорвались с цепи, все находятся в стрессовом состоянии, возрастает число стычек на ровном месте. Вы не только можете столкнуться с раздражением и агрессией, но и сами можете стать их источником, поэтому порывы повздорить с окружающими, особенно с родственниками, надо сдерживать. Старайтесь меньше злиться и не в падайте в крайности и депрессию. Уделите больше внимания самоанализу и работе над собой. Луна в Скорпионе усиливает нашу эмоциональность, сексуальный потенциал, страстность и чувственность. Она также благоприятствует делам секретным или таким, где нужно что-либо скрыть. ✅ В это время возрастает критичность и внимательность, вам легче сконцентрироваться на делах, поэтому это время подходит для принятия взвешенных, серьезных, давно обдумываемых решений, занятий интеллектуальным трудом. Так же это хорошее время, чтобы раскрывать секреты или заниматься чем-то тайным. Время благоприятно для заключения важных сделок. ❤️ При Луне в Скорпионе усиливается эмоциональность, чувственность, страстность и сексуальность. Это хорошее время, чтобы помириться с тем, с кем вы в ссоре. ❌ Стрессовый период, не принимайте неожиданных решений под воздействием эмоций в эти дни. Не следует раскрывать свои тайны, устраивать семейные торжества, находиться среди большого скопления людей, посещать публичные места, так как эти дни предназначены для уединения. Так же не стоит язвить и критиковать окружающих, ведь неосторожные слова могут стать причиной сильной ссоры в этот период. Это время не подходит для дел, связанных с недвижимостью. Не стоит браться за новые обязанности и начинать новые дела.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Виктория Боня была в шоке, что ее не узнали в аэропорту
Виктория Боня была в шоке, что ее не узнали в аэропорту
Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных органов
Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных
Лариса Андерсен предупредила о стрессовом времени с 21-23 ноября
Лариса Андерсен предупредила о стрессовом времени с 21-23 ноября
Мысли, приводящие к бедам и неудачам в жизни: как оградить себя от них
Мысли, приводящие к бедам и неудачам в жизни: как оградить себя от них
NYT: Microsoft предложила Sony 10-летний контракт на выпуск Call of Duty
NYT: Microsoft предложила Sony 10-летний контракт на выпуск Call of
Контент из The Elder Scrolls V: Skyrim на этой неделе появится в Fall Guys
Контент из The Elder Scrolls V: Skyrim на этой неделе появится в Fall
Кадони высмеял фотосессию Горной в нижнем белье
Кадони высмеял фотосессию Горной в нижнем белье
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 21.11.2022 (15 фото)
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Минцифры создаст дополнительный список на отсрочку от призыва
Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР
Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике

Топ на сегодня

Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Описано будущее цен на автомобили в России
Описано будущее цен на автомобили в России
В мире резко упали продажи ноутбуков
В мире резко упали продажи ноутбуков

Еще по теме

Лариса Андерсен рассказала, чем грозит луна в знаке Скорпиона
Лариса Андерсен рассказала, что грядут неудачные дни для всех дел 2022
Лариса Андерсен предсказала, что позитив может превратиться в негатив из-за луны в скорпионе
Лариса Андерсен рассказала, чем надо заниматься до 21 числа 22 года