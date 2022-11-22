. Лариса Андерсен предупредила о стрессовом времени с 21-23 ноября

Астролог Лариса Андерсен рассказала, чего стоит опасаться в период луны в скорпионе. Луна в знаке зодиака Скорпион с 20:16 21-ого по 23:15 23-ого (время московское) ♏Когда Луна переходит знак Скорпиона, то усиливается эмоциональное состояние человека, он становится взвинченным и даже истеричным. В это время окружающие как будто сорвались с цепи, все находятся в стрессовом состоянии, возрастает число стычек на ровном месте. Вы не только можете столкнуться с раздражением и агрессией, но и сами можете стать их источником, поэтому порывы повздорить с окружающими, особенно с родственниками, надо сдерживать. Старайтесь меньше злиться и не в падайте в крайности и депрессию. Уделите больше внимания самоанализу и работе над собой. Луна в Скорпионе усиливает нашу эмоциональность, сексуальный потенциал, страстность и чувственность. Она также благоприятствует делам секретным или таким, где нужно что-либо скрыть. ✅ В это время возрастает критичность и внимательность, вам легче сконцентрироваться на делах, поэтому это время подходит для принятия взвешенных, серьезных, давно обдумываемых решений, занятий интеллектуальным трудом. Так же это хорошее время, чтобы раскрывать секреты или заниматься чем-то тайным. Время благоприятно для заключения важных сделок. ❤️ При Луне в Скорпионе усиливается эмоциональность, чувственность, страстность и сексуальность. Это хорошее время, чтобы помириться с тем, с кем вы в ссоре. ❌ Стрессовый период, не принимайте неожиданных решений под воздействием эмоций в эти дни. Не следует раскрывать свои тайны, устраивать семейные торжества, находиться среди большого скопления людей, посещать публичные места, так как эти дни предназначены для уединения. Так же не стоит язвить и критиковать окружающих, ведь неосторожные слова могут стать причиной сильной ссоры в этот период. Это время не подходит для дел, связанных с недвижимостью. Не стоит браться за новые обязанности и начинать новые дела.