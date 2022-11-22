. Лера Кудрявцева стремительно теряет зрение после ковида
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Лера Кудрявцева стремительно теряет зрение после ковида

Лера Кудрявцева стремительно теряет зрение после ковида
Ведущая Лера Кудрявцева жалуется на проблемы со здоровьем. Телеведущая пожаловалась на слабое здоровье, проблемы со зрением и позвоночником на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». После выступления 64-летней Ольги Зарубиной, все судьи рассыпались в комплиментах певице, ее вокальным данным и потрясающему внешнему виду. Когда пришла очередь говорить Лере Кудрявцевой, та призналась, что видит не очень хорошо.
«У меня не очень хорошее зрение. Минус полтора из-за ковида. И вы на сцене для меня, как 20-летняя девочка», — обратилась Лера Кудрявцева к Ольге Зарубиной. «Даже если бы у тебя было идеальное зрение, я стою рядом — это 20-летняя девочка», — сказала Лере ведущая шоу Лолита. Лера Кудрявцева продолжила восторгаться Ольгой Зарубиной и напомнила всем еще и о том, что у нее есть проблемы с позвоночником. Она ни за что не смогла бы сделать мостик, как Ольга Зарубина. «Я абсолютно согласна со всеми — и выглядит Ольга, и голос молодой, и вот здесь вот она и на руках лежала. Даже я со своим позвоночником не знаю, смогла бы лечь вот так. Оля просто одна дала жару на сцене. Это, Оля, сильно», — высказалась Лера Кудрявцева.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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