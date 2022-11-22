. Леру Кудрявцеву развели на двести тысяч

51-летняя ведущая Лера Кудрявцева призналась, что она - лох. Телезвезда на собственном опыте выяснила, как работают телефонные мошенники. Телеведущая пожаловалась, что стала жертвой аферистов, которые выманили у нее крупную сумму денег – почти 200 тысяч рублей. Оказалось, что звезде НТВ позвонили поздно вечером, когда она смотрела турецкий сериал, и воспользовались тем, что она была увлечена происходящим на экране и не смогла трезво оценить ситуацию. «Я лох года! Прошу выдать мне медаль. Развели как… Как... На 180 тысяч! Это вам уже не Сбербанк», — возмутилась Кудрявцева. Телеведущая не уточнила, каким именно способом мошенники вынудили ее перевести деньги, но, судя по всему, неизвестные убедили знаменитость, что с ее счетом возникли проблемы и попросили сообщить им данные карты.Напомним, Лера Кудрявцева последнее время часто попадает в неприятности, но обычно они касаются проблем телеведущей со здоровьем. К примеру, в прошлом году знаменитость описала леденящую кровь историю, которая произошла с ней в реанимации одной из столичных больниц. Кудрявцеву госпитализировали прямо со съемок шоу из-за жалоб на боль в груди, трудности с дыханием и головокружение. Звезду НТВ сразу же забрали на «скорой». К счастью, худшие подозрения медиков не подтвердились – всеми виной оказался стресс, но телеведущую все равно оставили в клинике на сутки для наблюдения. Однако среди ночи в реанимацию зашел мужчина в неадекватном состоянии и напугал знаменитость до полусмерти, так что она едва на самом деле не заработала инфаркт.