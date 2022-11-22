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Лидер сербов в Косово анонсировал акции протеста из-за притеснений

Лидер сербов в Косово анонсировал акции протеста из-за притесненийЛидер сербов в Косово анонсировал акции протеста из-за притеснений со стороны Приштины

Лидер сербов и Метохии Горан Ракич в Косово анонсировал акции протеста из-за притеснений со стороны Приштины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам некуда идти, и я надеюсь, нам не придется защищаться. Люди больше не могут терпеть пытки, которые творит Приштина. Мы проведем акции протеста в школах, медицинских центрах и во всех других учреждениях. Люди задаются вопросом, почему мы должны платить дань и [терпеть] жестокость. Мы не платили туркам, не будем [платить] и [премьер-министру непризнанного Косова Альбину] Курти», — заявил политик.

Ранее стало известно, что переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера непризнанного Косово Альбина Курти, которые прошли утром 21 ноября в Брюсселе, касались урегулирования напряженной ситуации между Белградом и Приштиной и закончились неудачей.

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград готов принять все меры для защиты сербов в непризнанной республике Косово и Метохии.

С 1 ноября владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено более 1700 предупреждений.

После 21 ноября 2022 года до 21 января 2023-го владельцам машин с такими номерами на территории Косово полиция будет выписывать штрафы в соответствии с законом. «Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS — "Республика Косово"», — уточнили в ведомстве.

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По материалам: lenta.ru

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