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Майданов обрушился на Максима Галкина

Майданов обрушился на Максима Галкина
Певец считает, что артист Максим Галкин во всем пошел против своей страны. Популярный певец Денис Майданов обрушился с критикой на признанного в России иноагентом Максима Галкина. По его словам, юморист показал все, из чего был создан на самом деле. «Человек получил статус иноагента. Я считают, что такого человека должны лишить любого присутствия в инфополе России. Так будет справедливо», - заявил он.
Майданов также подчеркнул, что муж Аллы Пугачевой во всем пошел против своей страны, использовал родину просто как заработок. «Он считал, что Россия должна была развиваться по другому сценарию. Но ты сначала пойми, что на самом деле произошло. История нам не оставила другого выбора», - добавил певец.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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