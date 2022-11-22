. Марина Кравец рассказала, что чувствует к мужу после 20 лет брака

Актриса Марина Кравец рассказала о семейной жизни. Пара отметит в новом году десятилетие супружеской жизни. Марина Кравец вот уже без малого десять лет счастлива в браке с генеральным продюсером ТНТ Аркадием Водаховым. Пара готовится отпраздновать юбилей их семьи. При этом супруги вместе уже куда дольше — почти двадцать лет. Они познакомились еще в студенческие годы, во время учебы в университете. Так, муж звезды Comedy Club признался, что у них куча проектов — КВН, театр, радио, шоу на ТВ, в которых, как говорит Аркадий, он был тенью, а его возлюбленная — лицом. Муж Марины Кравец не скрывает, что всегда и во всем ее поддерживает и помогает.Иногда между супругами возникают споры, но с годами им удалось прийти к взаимопониманию, а любая дискуссия всегда приносит только пользу. «В какой-то момент мы перестали отделять личное от рабочего, у нас творчество — дело семейное. Потому-то нам и интересно друг с другом», — отметил муж теледивы в беседе с 7days.