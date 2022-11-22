. Маск обвинил западное издание в публикации фейков о ракетах в Польше

Вадим Карасев

Илон Маск обвинил Associates Press в публикации фейков об инциденте с ракетами в Польше

Американский предприниматель Илон Маск в Twitter обвинил западное издание Associates Press в публикации фейков об инциденте с ракетами в Польше.

Комментируя сообщения пользователей о возможной цензуре в социальной сети, ее новый владелец подчеркнул, что не блокировал даже «крайне левые» аккаунты, которые «извергают полную ложь».

«Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое имело серьезные последствия для эскалации конфликта», — добавил Илон Маск.

Ранее стало известно, что агентство Associated Press (AP) уволило журналиста Джеймса Лапорту (James LaPorta), предоставившего информацию о падении в Польше российских ракет, что впоследствии оказалось фейком.

