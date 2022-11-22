. Матвиенко и президент Кубы открыли уникальную выставку в Совете Федерации

Экспозиция, на которой представлены картины российских художников, много лет проработавших на Кубе, уже побывала в 18 российских городах, где ее посмотрели более полумиллиона человек. И российские сенаторы готовы всячески содействовать продолжению подобных проектов. Об этом 22 ноября рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии выставки «О, Гавана! Транзит…» в палате регионов, которую спикер осмотрела вместе с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

На выставке, посвященной 500-летию Гаваны (отмечалось в 2019 году) и юбилею российско-кубинских отношений (им исполняется 120 лет в 2022 году), представлены произведения российских художников. Авторы — художники, которые в 2002 году были направлены на Кубу для работы в стране. Как рассказал «Парламентской газете» куратор российского изобразительного «десанта» академик Российской академии художеств Владимир Анисимов, все авторы входят в состав академии. На выставке представлены картины, которые сумели передать уникальный колорит Гаваны, портреты жителей, пейзажи, настроение на улицах.

Как подчеркнула Матвиенко, нынешнее мероприятие подводит итог путешествию уникальной выставки по России — ее посетило около полумиллиона человек в 18 городах. «Такой интерес к выставке свидетельствует о том, что для нас, россиян, Куба навсегда рядом», — заявила она.



Спикер поблагодарила художников, РАХ, директоров региональных музеев, с помощью которых был реализован «этот замечательный проект». «Очевидно, что художниками двигала любовь к Кубе. Главное, что они донесли до нас тепло сердец кубинцев», — считает она.

Матвиенко вспомнила визит делегации российских сенаторов на Кубу в 2019 году, когда они приняли участие в праздновании 500-летия Гаваны. «Праздник получился потрясающий! Мы еще раз убедились, как близка нам Куба духом народа, его стремлением к свободе и независимости. На выставке мы также смогли это увидеть», — считает она.

По ее словам, сегодня очень важно продолжать подобные гуманитарные проекты, которые укрепляют дружбу России и Кубы, взаимоуважение народов двух стран. «Совет Федерации будет всячески способствовать укреплению нашего взаимодействия в сфере культуры, — уверена спикер.