. Мировым криптовалютным биржам предрекли банкротство
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Мировым криптовалютным биржам предрекли банкротство

Мировым криптовалютным биржам предрекли банкротствоЭкономист Беляев предупредил о банкротстве криптовалютных бирж в ближайшее время

Многие криптовалютные биржи окажутся под угрозой банкротства уже в ближайшее время, так как на фоне мирового кризиса криптоинвесторы утратили веру в надежность и перспективность таких валют и стремятся реинвестировать свои сбережения в более надежные активы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Все криптовалютные биржи объединяет то, что с экономической точки зрения торгуют они абсолютными пустышками, ценность которых подкреплялась только верой людей. Именно на этом и формировался курс, спрос и предложение: люди верили в новые валюты, покупали, продавали, курс рос. Но, опять же, экономический закон таков, что рано или поздно все это должно было обрушиться», — сказал Беляев.

Он объяснил, что взаимная вера инвесторов в надежность криптовалют держалась, пока мир не вступил в фазу экономической турбулентности. В таких обстоятельствах люди всегда стремятся переложить свои сбережения в более стабильные активы.

«Государства в таких случаях закупают золото. Люди — недвижимость или другие активы, способные помочь сохранить накопления. Сейчас произошло то же самое: криптовалюты начали выводить, спрос упал, все обрушилось. В итоге мы можем ожидать того, что многие биржи просто прекратят свое существование, потому что круг операций с криптовалютой продолжит сужаться», — уверен экономист.

Вместе с тем он считает, что полностью криптовалюты как явление не исчезнут, так как всегда будут оставаться те, для кого операции именно в таком формате окажутся наиболее приемлемым вариантом.

Ранее стало известно, что криптовалютная биржа Genesis рискует вслед за FTX вскоре объявить о банкротстве. Такой прогноз дает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Проблемы с ликвидностью у Genesis начались после краха FTX. Компания сотрудничала с FTX, в том числе предоставляя ей займы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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