. Модно и стильно: самые актуальные стрижки для зимы
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Модно и стильно: самые актуальные стрижки для зимы

Модно и стильно: самые актуальные стрижки для зимы

Есть несколько вариантов стрижек, которые будут актуальны в зимний период времени. Прежде чем подобрать себе одну из них, нужно определиться с головным убором, который будет носить женщина.

Актуальные стрижки для зимы

Каре

Для женщин, которые носят шапку зимой, подойдет удлиненное каре с текстурной челкой. Эта стрижка очень удобна, потому что не потеряет форму даже после снятия шапки. Чтобы объем держался, нужно просто поменять пробор, перед тем как надеть шапку. В данном случае после снятия головного убора волосы будут по-прежнему пышными.

Кроме всего прочего, каре можно сделать как со слабыми волнами, так и с завитками. Большой популярностью пользуются удлиненные варианты каре. Такую прическу можно собрать в хвост и выпустить несколько прядей у лица.


Те, кто зимой носит капюшон или капор, могут остановиться на укладке с длинными волосами, либо же сделать короткую стрижку.

Для тех, кто не любит классику, асимметрия в стрижке станет настоящим спасением. За счет контраста длин и изменения пробора, стрижка подчеркнет женственность любой дамы. Женщинам, которые хотят получить объем, подойдет градуированное каре. Такая прическа будет идеально смотреться как с шапкой, так и с беретом.

Пикси и гарсон

Короткая стрижка будет прекрасно гармонировать с деловым костюмом или платьем. Такая стрижка откроет лицо и сделает женщину более выразительной. Сейчас большую популярность набирает ровный срез в стрижках. Он больше всего подойдет обладательницам ровных и послушных волос. Это необходимо брать во внимание каждой женщине, потому что любой завиток может нарушить четкие линии и создаст ощущение растрепанности.

Стрижка гарсон может смотреться по-разному, все будет зависеть от челки, которая может быть рваной, градуированной, либо косой. Очень стильно и модно смотрится эта стрижка с выбритыми висками.


Стрижка пикси будет актуальна не только этой зимой, но и в последующие сезоны. Она отличается многообразием форм и яркостью, особенно, когда женщины выбирают яркие цвета.

Бикси

Такую стрижку можно увидеть на модных показах у моделей. В ней сочетаются сразу два образа: пикси и боб. Такая прическа выглядит пышно, потому что сама техника стрижки придает дополнительный объем прядям.

Каскад


Восторг и восхищение вызывают многослойные стрижки. Чтобы уложить такую прическу, вовсе не нужно тратить много времени, а результат будет роскошным. Обладательницы стрижки будут ловить на себе восторженные взгляды мужского пола. Каскад, который будет актуальным этой зимой, отличается плавными переходами от одного слоя к другому. Все это делает прическу более естественной, а сами волосы кажутся объемными и густыми.

Сессон

Такая стрижка изменит образ любой женщины, даже если у нее тонкие и редкие волосы. Прическа будет выглядеть роскошно, придавая динамизм, свежесть и беззаботность образу. Она позволяет удлинить овал лица. Больше всего стрижка подходит для круглолицых женщин.

# Общество Красота
По материалам: rsute

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