. Муж Даны Борисовой пропал вместе с алиментами
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Муж Даны Борисовой пропал вместе с алиментами

Муж Даны Борисовой пропал вместе с алиментами
Ведущая Дана Борисова не может найти мужа после суда. Теледива выиграла дело по алиментам, но платить их на данный момент некому. Дана Борисова, воспитывая 15-летнюю дочь Полину, не получает от отца девочки никакой помощи. Она пыталась добиться алиментов через суд, но представители ее бывшего мужа Максима Аксенова постоянно приносили справки о его низких доходах. «У нас папа предоставлял справку о зарплате в 25 тысяч, при этом он является учредителем и гендиректором фирмы, которая по документам в этом году принесла доходность в 56 миллионов. Но из-за его справки мы не могли никак добиться правды», — уточнила ведущая в интервью.
Но на последнем заседании суда внезапно произошло, как говорит Дана, «чудо»: судья удовлетворил ее запрос о ежемесячной выплате 70 тысяч рублей. «Это была ситуация, когда юрист попросил фиксированную сумму, которая зависит от реальных трат на ребенка. То есть, собираются чеки и все делится пополам. Половину платит отец, половину — мать», — добавила Дана. Казалось бы — Дану Борисову и Полину можно поздравить. Но ситуация неожиданно вышла из-под контроля. «Должен быть перерасчет уже с этого месяца, но после суда папаша на связь не выходил, дочка пыталась дозвониться до него — не отвечает. Я думаю, что он там уже инсценировал собственную смерть или инфаркт, но мы с интересом будем следить за тем, что начнет происходить в этой истории», — рассказала Дана в интервью изданию МК.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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