. Муж Нетребко больше не хочет знать Николая Баскова
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Муж Нетребко больше не хочет знать Николая Баскова

Муж Нетребко больше не хочет знать Николая Баскова
Певца Николая Баскова нещадно затерли с совместного фото. Неожиданный скандал назревает между мужем Анны Нетребко и Николаем Басковым. Спровоцировал его Юсиф Эйвазов, который публично открестился от дружбы с «натуральным блондином». Правда, драма развернулась на просторах соцсети, ведь лично оперные певцы давно не встречались. Началось все с того, что Андрей Малахов разместил в «сторис» архивное фото, сделанное в 2014 году. На снимке, по словам телеведущего, запечатлена историческая встреча: за одним столом собрались он, Филипп Киркоров, Николай Басков, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Всех участников тех посиделок звезда «России 1» добросовестно отметил, после чего супруг оперной дивы репостнул фото на своей странице, но в отредактированном варианте.
Подписчики баритона с удивлением обнаружили, что в кадре отсутствует Басков – его певец прикрыл смайликом, – и принялись судачить, что заставило мужа  Нетребко убрать «натурального блондина»: непринятие политической позиции коллеги или нежелание конкурировать с «золотым голосом России» на снимке. «То ли патриотическая позиция не понравилась, то ли, по мнению Эйвазова, мужской «золотой голос» на фото может быть только один»,— заинтересовались интернет-пользователи. Стоит отметить, что Нетребко и ее муж теперь всячески открещиваются от связей с Россией, памятуя о проблемах с работой, возникших у артистки этой весной. До сих пор далеко не все оперные театры восстановили с ней сотрудничество, однако Анна смогла вернуться на сцену вопреки всему.  
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

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