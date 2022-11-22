. Мысли, приводящие к бедам и неудачам в жизни: как оградить себя от них

Вадим Карасев

Мысли формируют наше окружение и реальность вокруг. Да, пусть это происходит не сразу и не моментально, но в этом и есть их главная опасность. Пришло время узнать, какие мысли являются самыми опасными из всех.

Ранее мы рассказывали о том, что мысли управляют нашим здоровьем. Тут можно пойти еще дальше и сказать, что от них напрямую зависит ваша судьба. Они только кажутся неважными, поскольку мы не говорим о чем-то вслух, но нам совсем не нужно говорить что-то плохое, чтобы это сбылось.

Самые опасные мысли, которые могут разрушить вашу жизнь

«Я не управляю своей жизнью». Когда человек убеждает себя в том, что ему неподвластно то, что происходит вокруг, а также он не может никак регулировать события, которые имеют место, это очень сильно ему вредит. На самом деле мы с вами очень даже можем менять свою судьбу. Помните о том, что ваши мысли управляют миром вокруг вас и не сомневайтесь в том, что если вам чего-то очень хочется достичь, это произойдет. Главное — не забывать, что желания должны подкрепляться действиями.

«Я невезучий/невезучая». Пусть в вашу жизнь редко заглядывает госпожа удача но ведь это не значит, что она этого не делает вовсе. Представьте себе, что вы делаете кому-то добро — помогаете с чем-то важным, но раз в месяц. А теперь представьте, что этот человек скажет вам, что ему не помогаете вовсе. Это будут крайне обидные слова. То же происходит и в ситуации с мыслями типа «я неудачник», «не везёт, ну и ладно». Фортуна может отвернуться от вас совсем, чтобы преподать урок и показать, что такое действительно полоса неудач.

«Я всегда прав/права». Когда человек думает, что он идеален, эта уверенность часто разбивается в пух и прах о новые проблемы. Никто не может быть прав в ста процентах случаев. Не бывает ничего абсолютного. Чрезмерная самоуверенность часто вредит нам с вами, причем не меньше, чем ее недостаток.

«Боюсь, что не получится», «неудачи — это плохо». Страх неудачи блокирует успех. Это заставляет человека терять силы и время даром. Также подобные мысли вызывают появление перфекционизма. Не бойтесь неудач, потому что они являются частью нормального развития человека. Без неудач не будет роста.

«Жизнь несправедлива». Это действительно так, но думать об этом точно не стоит, ведь сегодня она к вам несправедлива, а завтра вы можете получить всё. Несправедливость — это фикция. Просто Вселенная не может давать абсолютно всё лишь одному человеку. Удача обязательно придет, а если ее долго нет, не нужно винить во всем судьбу.

«У меня нет времени». Эти мысли приходят к тем, кто много работает и не имеет возможности отдыхать. Важно помнить, что мы всегда находим время для того, что действительно важно. Скорее всего, если у вас не хватает на что-то времени, вы просто неправильно расставили приоритеты в жизни.

«Больше не хочу влюбляться и рисковать», «любви не существует». Эти мысли приходят в голову к тем, кто разочаровался в отношениях, браке, любви. Расставания случаются, но это не значит, что нужно переставать верить в магию любви. Важно продолжать искать того, с кем вы сможете построить максимально прочный союз.

Как избавиться от подобных мыслей

Самый лучший способ — аффирмации. Если вы поняли, что удача обходит вас стороной, говорите себе как можно чаще: «Я — удачливый человек». Если вы разуверились в любви, повторяйте себе почаще: «я могу найти человека, который полюбит меня» или «я люблю себя, поэтому меня любят окружающие».

Также очень важно делать так, чтобы источники таких мыслей находились от вас подальше. Например, очень часто дурные мысли в нашей голове порождаем не мы сами, а люди, которые нас окружают. К примеру, родители или друзья могут говорить напрямую или намекать на то, что у нас ничего не получится с новой работой или что от нас вечно какие-то проблемы. Общаться с такими людьми лучше пореже, либо научиться не слушать их умозаключения.