. На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта (9 фото)

Вадим Карасев

Знаменитый сериал выходил на экраны 11 лет и состоял из 177 эпизодов. Если вы смотрели, то точно знаете, что сегодня - последняя серия. Чем закончится, спойлерить не будем. Для тех, кому оказалось мало, напомним, что в 2023 году выходит разу три спин-оффа - «Ходячие мертвецы: Мертвый город» про Нигана и Мэгги, «Дэрил Диксон», соответственно, про Дэрила и пока безымянный сериал про Рика и Мишонн.