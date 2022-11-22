. На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта (9 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта (9 фото)

На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проектаЗнаменитый сериал выходил на экраны 11 лет и состоял из 177 эпизодов. Если вы смотрели, то точно знаете, что сегодня - последняя серия. Чем закончится, спойлерить не будем. Для тех, кому оказалось мало, напомним, что в 2023 году выходит разу три спин-оффа - «Ходячие мертвецы: Мертвый город» про Нигана и Мэгги, «Дэрил Диксон», соответственно, про Дэрила и пока безымянный сериал про Рика и Мишонн.


На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта
На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта
На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта
На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта
На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта
На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта
На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта
На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Анастасия Макеева ходит по врачам в надежде забеременеть
Анастасия Макеева ходит по врачам в надежде забеременеть
Британию обвинили в нарушении данного Украине обещания
Британию обвинили в нарушении данного Украине обещания
В Германии не увидели проблем в покупке российского газа под видом азербайджанского
В Германии не увидели проблем в покупке российского газа под видом
На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы": кадры проекта (9 фото)
На экраны вышла последняя серия сериала "Ходячие мертвецы":
День иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября 2022 года: обычаи праздничного дня
День иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября 2022 года:
Демобилизованные студенты ЛНР получили награды
Демобилизованные студенты ЛНР получили награды
Кристина Асмус призналась, что в детстве боялась попасть в детдом
Кристина Асмус призналась, что в детстве боялась попасть в детдом
Настю Ивлееву раскритиковал Стас Садальский
Настю Ивлееву раскритиковал Стас Садальский
Модно и стильно: самые актуальные стрижки для зимы
Модно и стильно: самые актуальные стрижки для зимы
Россияне стали больше пить крепкое пиво
Россияне стали больше пить крепкое пиво
А наш предок не так глуп, как может показаться
А наш предок не так глуп, как может показаться
Юмор High on Life от создателя «Рика и Морти» можно оценить в новом геймплейном видео
Юмор High on Life от создателя «Рика и Морти» можно оценить в новом

Топ на сегодня

Эдита Пьеха больше никому не нужна
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Описано будущее цен на автомобили в России
Описано будущее цен на автомобили в России
США и ЕС потребовали от Китая платить репарации за загрязнение окружающей среды
США и ЕС потребовали от Китая платить репарации за загрязнение
Глава МАГАТЭ отметил осведомленность Путина положением дел на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ отметил осведомленность Путина положением дел на ЗАЭС
Им плевать на технику безопасности (27 фото)
Им плевать на технику безопасности (27 фото)

Еще по теме

Создатели «Ходячих мертвецов» объявили о завершении комикса
«Ходячие мертвецы» 7 сезон 7 серия: смотреть промо, дата выхода и что будет
Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на десятый сезон
Отложена премьера сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"