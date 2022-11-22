. Настю Ивлееву раскритиковал Стас Садальский

Актер жестко прошелся по ведущей Насте Ивлеевой. В социальных сетях активно обсуждают премьеру сериала «Монастырь», в котором главную роль сыграли Настя Ивлеева и Филипп Янковский. Работа актрисы вызывает вопросы у публики. Для Ивлеевой роль в «Монастыре» стала дебютной. Проект еще на этапе создания начали называть скандальным, отмечая, что Настя пока не готова для таких драматических ролей. Но Александр Молочников видел только ее, поэтому съемки начались. Сериал рассказывает историю о девушке, которая прячется в монастыре из-за проблем в светской тусовке. Там она попытается «перевоспитаться» под руководством опытных наставников. Интересно, что первые две серии изобилуют откровенными сценами с участием Насти, которая ранее никогда публично не обнажалась.Этим недоволен актер Стас Садальский. Когда его спросили, что он думает про Настю Ивлееву и ее новый проект, то он завелся и поскандалил. «Ну что ее обсуждать это смешно и нелепо… Это самодеятельность. Она даже мне как-то звонила просила интервью ей дать, но что я с ней буду говорить? Она нагло общается, мозолит глаза, мне это не интересно, мне гораздо интереснее выйти на улицу и общаться с людьми. Она дремучая как тундра, необразованная не начитанная, ни одной книжки не прочитала», сказал Стас Садальский. Отметим, что сама Настя Ивлеева с гордостью говорит о сериале, а «Кинопоиск» уже отчитался, что в первый уик-энд его посмотрели 250 тысяч человек — абсолютный рекорд платформы. Продюсеры предлагают не ругать проект, так как впереди еще несколько серий, которые могут раскрыть талант блогерши по-новому. Напомним, что сейчас на телеканале «Пятница» идет шоу «Сердце Ивлеевой», которое называют «холостяком наоборот». За внимание блогерши ведут борьбу 12 участников.