. Наталья Гулькина сделала аборт в шестнадцать лет

Певица Наталья Гулькина рассказала о своем страстном романе. Солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина впервые влюбилась в 15-летнем возрасте. С 17-летним Сергеем Серафимовым она познакомилась в метро. Симпатия быстро переросла в глубокие чувства. «Это вообще, как говорят, готовый сценарий для фильма. Потому что встретились мы впервые в метро. Я спускалась в метро «Октябрьская», там, внизу, в тупике, меня ожидала подруга, а он ждал своего друга. Кто из нас первый встречался, тот уезжал, и все на этом. Так продолжалось несколько месяцев», говорит артистка.«То есть я бежала вниз по эскалатору и глазами уже не подругу искала, а парня этого — стоит ли он там, ждет ли товарища. И он так же, я видела его взгляд, потом мы стали кивать друг другу, как старые друзья. А потом, спустя несколько месяцев, я просто наткнулась на него в стенах своего училища», — поделилась артистка историей любви в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». У подростков начался страстный роман, и вскоре Наталия узнала, что беременна. Родители посчитали, что Гулькина еще не созрела для материнства и настояли на аборте. Из-за этого со временем Наталия и Сергей расстались. Сейчас у певицы взрослые сын и дочь. Она отмечает, что никогда бы не потребовала у дочери прервать беременность. Более того, Наталия считает, что отсутствие у нее внуков — своеобразный бумеранг, прилетевший ей после судьбоносного родительского решения.