. Niletto вернул деньги за билет раскритиковавшей его концерт поклоннице
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Niletto вернул деньги за билет раскритиковавшей его концерт поклоннице

Niletto вернул деньги за билет раскритиковавшей его концерт поклонницеПевец Niletto вернул деньги за билет поклоннице, которая раскритиковала его концерт

Российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) вернул деньги за билет поклоннице, которая раскритиковала его концерт. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Исполнитель опубликовал скриншоты переписки с побывавшей на его шоу девушкой. Та, в свою очередь, назвала выступление Niletto «отстоем» и заявила, что концерт сопровождался ужасным звуком, из-за чего речь артиста невозможно было разобрать.

Певец поинтересовался, сколько денег поклонница отдала за билет, после чего перевел ей такую же сумму (4 тысячи рублей) и призвал больше не приходить на его выступления.

«А что называется неуважением, так это лично писать артисту такие слова. Я лично не управляю этим. Я отправляю вам деньги за билет из личного кармана, но чтобы больше вас на своих концертах я не видел, мне такая энергия не нужна!» — написал артист, после чего заблокировал поклонницу в сети.

В августе Niletto послал собравшихся в парке Екатеринбурга фанатов матом.

Ранее поступок отхлеставшего человека букетом по лицу во время концерта Филиппа Киркорова объяснили.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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