. Niletto вернул деньги за билет раскритиковавшей его концерт поклоннице

Вадим Карасев

Певец Niletto вернул деньги за билет поклоннице, которая раскритиковала его концерт

Российский певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) вернул деньги за билет поклоннице, которая раскритиковала его концерт. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Исполнитель опубликовал скриншоты переписки с побывавшей на его шоу девушкой. Та, в свою очередь, назвала выступление Niletto «отстоем» и заявила, что концерт сопровождался ужасным звуком, из-за чего речь артиста невозможно было разобрать.

Певец поинтересовался, сколько денег поклонница отдала за билет, после чего перевел ей такую же сумму (4 тысячи рублей) и призвал больше не приходить на его выступления.

«А что называется неуважением, так это лично писать артисту такие слова. Я лично не управляю этим. Я отправляю вам деньги за билет из личного кармана, но чтобы больше вас на своих концертах я не видел, мне такая энергия не нужна!» — написал артист, после чего заблокировал поклонницу в сети.

В августе Niletto послал собравшихся в парке Екатеринбурга фанатов матом.

Ранее поступок отхлеставшего человека букетом по лицу во время концерта Филиппа Киркорова объяснили.