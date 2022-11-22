. Нью-Йорк завалило рекордным количеством снега, и люди веселятся, делая уникальные зимние снимки
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Нью-Йорк завалило рекордным количеством снега, и люди веселятся, делая уникальные зимние снимки

Нью-Йорк завалило рекордным количеством снега, и люди веселятся, делая уникальные зимние снимки

На дворе ещё не наступил декабрь, а города штата Нью-Йорка уже завалило рекордным количеством снега. Ещё в пятницу, 18 ноября, стали поступать первые звонки от людей, которые просили помочь им отрыть их машины от огромного слоя снега. Большое количество осадков выпало в городе Буффало. Там высота некоторых «сугробиков» достигла почти 2 метров! И несмотря на то, что в этом городе зима часто бывает снежной, такой погоды не ждал никто. Теперь ноябрьская метель 2022 года войдёт в десятку подобных явлений в Буффало за всю историю наблюдений.

А мы, в свою очередь, предлагаем вам взглянуть на парочку снимков, которые люди запечатлели себе на память. Ведь такую зимушку-проказницу не каждый год встретишь!

«Сумасшедшая глубина снега!»

weather_buffalo

Даже снеговик просит о помощи в городе Буффало

ms__pauline

«8 часов спустя мы это сделали! До тех пор, пока не приедет экскаватор и не завалит нас снегом снова»

weather_buffalo

Как на северном полюсе

KenIgnatowski

«Измерительные приборы», которые наглядно покажут вам высоту сугробов

PhilThompson13

Рост этого парня из Буффало 1,9 метров

TheresaMac1960

Кажется, людям ростком 1,5 метра там делать точно нечего.

Живое ограждение в виде снежной стены высотой 1,6 метров

Vento921

Разница между фотографиями 24 часа

JulieNshit

И это ещё не предел

salerno101

Действительно, это может быть не максимальное количество выпавших осадков. Синоптики не исключают, что снежная буря может продлиться чуть ли не до воскресенья.

Зимняя сказка по ту сторону окна, смотреть на которую комфортнее всего, сидя дома у камина

poodlewalker10

Игра под названием «Найди, а потом отрой свою машину»

celebratingcher

Волшебный снежный тоннель

JM_Sievert

Зима, снег, санки, снеговики — всё это только в радость детям. Но в таких ситуациях, когда взрослый человек едва ли может посоревноваться с высотой сугробов, детям и их родителям надо быть особо осторожными.

Сплошное разочарование в жизни кота

Kjwhalen77

Мой кот был очень недоволен, что из-за снега ему было не видно, что творится снаружи. Пришлось исправлять ситуацию…

А вот собачке по кайфу прыгать по снежным сугробам

eustace225

Открыл дверь — увидел стену снега

emjay716

Наглядный пример того, как стол в саду за сутки превратился в снежный гриб

n1temare74

Сугробы размером с 3,5 Кирбис

paul_bembia

Зимние забавы — это здорово, но когда погодные условия чересчур разбушевались, то становится совсем не до смеха. Поэтому мы надеемся, что снежная буря в ближайшие дни всё-таки успокоится, а люди смогут выдохнуть и отложить все лопаты в сторону.

# Интересное
По материалам: twizz

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