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Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте

Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламентеНовая Зеландия пригласила президента Украины Зеленского выступить в парламентеСюжетУкраинские беженцы

Новая Зеландия пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить в парламенте. Об этом сообщает RNZ.

По данным радиостанции, предложение поступило от премьер-министра страны Джасинды Ардерн еще в июне 2022 года во время телефонных переговоров с украинским лидером. Дата его обращения к парламенту Новой Зеландии не определена, но выступать он будет не на этой неделе.

Ранее активисты проукраинской организации Mahi for Ukraine («Действие для Украины») в Новой Зеландии потребовали от руководства страны расширить финансовую и медицинскую поддержку беженцев с Украины. Представители организации пожаловались на недостаточную помощь со стороны властей Новой Зеландии, из-за чего некоторые беженцы вернулись на родину.

Соучредитель организации уроженка Украины Кейт Турская рассказала, что двухлетние визы для украинцев больше похожи на рабочую, чем на гуманитарную визу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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