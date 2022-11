. NYT: Microsoft предложила Sony 10-летний контракт на выпуск Call of Duty

Вадим Карасев





Сделка между Microsoft и Activision Blizzard, которая была анонсирована более 10 месяцев назад, до сих пор не прошла проверки всех регулирующих органов. Во многом, это связано с франшизой Call of Duty, которую, как считают регуляторы, Microsoft может сделать эксклюзивной для Xbox, чтобы получить преимущества перед Playstation. Руководители Microsoft Gaming, в том числе Фил Спенсер, не раз отмечали, что Call of Duty продолжит выходить на консолях Sony, но документально этого не подтверждали.

Ранее Microsoft предлагала компании Sony заключить 3-летний контракт, который подтверждает, что Call of Duty будет выходить на Playstation. Сегодня же New York Times сообщили, что Microsoft сделала новое предложение — теперь компания предлагает 10-летний контракт на выпуск Call of Duty. Предложение со стороны Microsoft на 10-летний контракт было направлено 11 ноября.

Sony отказалась комментировать появившуюся информацию о сделке на 10 лет, заявив, что у Microsoft есть «история доминирования» в отраслях, при этом отметив, что «выбор у игроков может исчезнуть» после сделки с Activision Blizzard, не объяснив, какой именно выбор они имеют в виду.

Напомним, ранее руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер отмечал, что франшиза Call of Duty может развиваться по примеру Minecraft, которая продолжает успешно существовать на Playstation.