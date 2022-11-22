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Обновлены условия программы «Фабрика проектного финансирования»

Обновлены условия программы «Фабрика проектного финансирования»

Механизмом финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ смогут воспользоваться больше компаний. На это направлено постановление кабмина от 9 ноября 2022 года № 2018, которое вступает в силу 22 ноября.

Согласно документу, доля собственных средств инвесторов по проектам, которые были одобрены в 2022-2023 годах, снижена с 20 до 15 процентов. При этом доля участия ВЭБ.РФ в финансировании таких проектов будет составлять до 25 процентов.

Также с 294 миллиардов до 500 миллиардов рублей увеличен общий объем средств, который ВЭБ может выделять заемщикам по профильным заявкам.


Кроме того установлена возможность запускать новые инвестиционные циклы на базе уже действующих компаний — без образования дополнительных юридических лиц.

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По материалам: pnp.ru

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