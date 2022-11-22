. Ольге Бузовой подарили ураган

Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала о необычном подарке. Артистка рассказала о том, что поклонники часто делают ей необычные и дорогие подарки. Одним из таких подарков стал… конь. Настоящий живой конь по кличке Ураган.«Он Ураган реально. Была один раз ситуация, когда он меня чуть не скинул с седла. Он пока еще малой, жеребец. Его нужно держать крепко в узде», — приводит слова Бузовой издание РИА ФАН со ссылкой на Пятый канал. Правда, имя такого преданного фаната она озвучивать не стала, ограничившись уверениями, что она находится с ним в прекрасных отношениях.