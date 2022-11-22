. Опубликован финальный трейлер фильма «Аватар: Путь воды»
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Опубликован финальный трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

Опубликован финальный трейлер фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды»

Опубликован финальный трейлер фильма канадского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Видеоролик был размещен на официальном YouTube-канале франшизы «Аватар».

На кадрах появляются главные герои франшизы: бывший морпех Джейк Салли (его сыграл Сэм Уортингтон) и его возлюбленная Нейтири (Зои Салдана), а также их дети. В трейлере показаны путешествия народа планеты Пандора по воде, их взаимодействие с морскими существами, а также ожесточенная борьба с прибывшими в их мир роботами.

Премьера «Аватара 2» состоится 16 декабря этого года, спустя 13 лет после выхода первой части проекта.

Ранее стало известно, что хронометраж фильма «Аватар : Путь воды» составит более трех часов.

В начале ноября Джеймс Кэмерон рассказал о возможном завершении франшизы «Аватар». Кинематографист заявил, что третья часть проекта может стать последней. При этом изначально планировалось, что выйдет пять фильмов. Как отметил Кэмерон, если франшиза будет невыгодной, он откажется от идеи снимать пять картин.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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