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Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым

Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 22 ноября указал на разность Карибского кризиса и нынешней ситуации и призвал не сравнивать главу российского государства Владимира Путина с первым секретарем ЦК КПСС и председателем Совмина СССР Никитой Хрущевым.

По мнению представителя Кремля, сравнения здесь неуместны. 

«Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — процитировал ТАСС Пескова.

В целом он считает, что «кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США». «Это предметы схожие, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», — добавил Песков.

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По материалам: pnp.ru

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