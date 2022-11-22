. Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 22 ноября указал на разность Карибского кризиса и нынешней ситуации и призвал не сравнивать главу российского государства Владимира Путина с первым секретарем ЦК КПСС и председателем Совмина СССР Никитой Хрущевым.

По мнению представителя Кремля, сравнения здесь неуместны.

«Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — процитировал ТАСС Пескова.

В целом он считает, что «кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США». «Это предметы схожие, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», — добавил Песков.