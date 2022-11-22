. Певица Жасмин набирает вес от одного запаха еды
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Певица Жасмин набирает вес от одного запаха еды

Певица Жасмин набирает вес от одного запаха еды
Певица Жасмин рассказала о своей диете. После трех родов певице удалось сохранить стройную фигуру. Но, по словам Жасмин, для этого приходится прикладывать немало усилий. 45-летняя исполнительница хита «Перепишу любовь» шесть лет назад родила третьего ребенка. Артистке пришлось побороться за свое здоровье, у нее были проблемы с железом в крови, в связи с чем она переживала апатию и слабость. После восстановительного периода Жасмин и дальше продолжает придерживаться правильного питания не только ради здоровья, но и красоты тела.
«Над фигурой приходится работать постоянно и всерьез. Иногда мне кажется, что стоит мне понюхать блинчики, которые готовлю детям на завтрак, как уже сам запах откладывается лишними килограммами. С подросткового возраста я придерживаюсь низкокалорийного питания, спортом занимаюсь три раза в неделю. С недавних пор практикую интервальное голодание, причем ем в течение 5 часов в сутки, а остальные 19 — голодаю», — поделилась Жасмин секретами красоты. По словам артистки, она регулярно проходит медицинские обследования, делает массажи, отказалась от некоторых продуктов, таких как молоко, сыр, тяжелое мясо. Детей брюнетка тоже приучает к правильному рациону питания и спорту. «Все мои дети занимаются спортом несколько раз в неделю. Маргарита и Мирон ходят на гимнастику, плавают. Оба любят сладкое, и в какой-то момент я начала их ограничивать. Теперь разрешаю «отрываться» только по пятницам, в наш иудейский праздник шаббат. Маргарита эти ограничения всегда принимала достойно. А вот с Мироном было сложнее. Порой мой отказ сопровождался отчаянным ревом. Но и сын привык», — рассказала певица АиФ.
# Шоу-бизнес Жасмин, певица
По материалам: z-aya

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