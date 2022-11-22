. Появились первые оценки Gungrave G.O.R.E. — игра сегодня выходит в Game Pass

Вадим Карасев





Экшен Gungrave G.O.R.E., который планировали выпустить еще в 2020 году, но много раз откладывали, сегодня наконец доберется до релиза. Сразу после выхода игра Gungrave G.O.R.E. будет доступна подписчикам Game Pass, но первые отзывы на игру от критиков далеко не самые положительные.

Сейчас у игры Gungrave G.O.R.E. оценка на Opencritic в 58 баллов из 100, только 7% критиков рекомендуют опробовать проект.





Журналисты отмечают, что в игре есть только один интересный аспект — это сами сражения, которые выполнены зрелищно. Остальное: сюжет, техническое исполнение, локации, враги — все это сделано не лучшим образом. Из-за слабого разнообразия, даже хорошо выполненный экшен в Gungrave G.O.R.E. успевает быстро наскучить, и игру не хочется проходить не до конца.

Gungrave G.O.R.E. рекомендуют только фанатам серии Gungrave, которые давно ждали новую часть. Но при этом, отмечают журналисты, что на фоне современных игр даже фанаты серии могут быть разочарованы игрой Gungrave G.O.R.E. Для всех же остальных, кто не знаком с серией, сейчас есть предложения гораздо лучше, к тому же, учитывая ценник Gungrave G.O.R.E. в $49,99.

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