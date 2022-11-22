. Появились первые оценки Gungrave G.O.R.E. — игра сегодня выходит в Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Появились первые оценки Gungrave G.O.R.E. — игра сегодня выходит в Game Pass

Появились первые оценки Gungrave G.O.R.E. — игра сегодня выходит в Game Pass


Экшен Gungrave G.O.R.E., который планировали выпустить еще в 2020 году, но много раз откладывали, сегодня наконец доберется до релиза. Сразу после выхода игра Gungrave G.O.R.E. будет доступна подписчикам Game Pass, но первые отзывы на игру от критиков далеко не самые положительные.

Сейчас у игры Gungrave G.O.R.E. оценка на Opencritic в 58 баллов из 100, только 7% критиков рекомендуют опробовать проект.


Журналисты отмечают, что в игре есть только один интересный аспект — это сами сражения, которые выполнены зрелищно. Остальное: сюжет, техническое исполнение, локации, враги — все это сделано не лучшим образом. Из-за слабого разнообразия, даже хорошо выполненный экшен в Gungrave G.O.R.E. успевает быстро наскучить, и игру не хочется проходить не до конца.

Gungrave G.O.R.E. рекомендуют только фанатам серии Gungrave, которые давно ждали новую часть. Но при этом, отмечают журналисты, что на фоне современных игр даже фанаты серии могут быть разочарованы игрой Gungrave G.O.R.E. Для всех же остальных, кто не знаком с серией, сейчас есть предложения гораздо лучше, к тому же, учитывая ценник Gungrave G.O.R.E. в $49,99.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных людей
Кудрявцева рассказала о новой схеме мошенничества от лиц известных
Виктория Боня ужаснула своим фото без фильтров
Виктория Боня ужаснула своим фото без фильтров
Борис Корчевников рассказал о любовном треугольнике с Дарьей Мельниковой
Борис Корчевников рассказал о любовном треугольнике с Дарьей
Наталья Гулькина сделала аборт в шестнадцать лет
Наталья Гулькина сделала аборт в шестнадцать лет
Появились первые оценки Gungrave G.O.R.E. — игра сегодня выходит в Game Pass
Появились первые оценки Gungrave G.O.R.E. — игра сегодня выходит в
Российский миллиардер предсказал тяжелый 2023 год для экономики страны
Российский миллиардер предсказал тяжелый 2023 год для экономики страны
Niletto вернул деньги за билет раскритиковавшей его концерт поклоннице
Niletto вернул деньги за билет раскритиковавшей его концерт поклоннице
"Чтобы больше я вас не видел": Нилетто вернул деньги за билет фанатке, назвавшей его концерт "отстоем"
"Чтобы больше я вас не видел": Нилетто вернул деньги за
Японские болельщики удивили всех на чемпионате мира по футболу в Катаре
Японские болельщики удивили всех на чемпионате мира по футболу в
Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте
Новая Зеландия пригласила Зеленского выступить в парламенте
В Госдуме ответили Эрдогану о невыполнении обещания России по курдам
В Госдуме ответили Эрдогану о невыполнении обещания России по курдам
Леру Кудрявцеву развели на двести тысяч
Леру Кудрявцеву развели на двести тысяч

Топ на сегодня

Эдита Пьеха больше никому не нужна
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы Sky Shield
Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы
ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Цены на нефть резко снизились
Цены на нефть резко снизились

Еще по теме

Давно ожидаемый экшен Gungrave G.O.R.E выходит на приставках Xbox в ноябре
Новый геймплей шутера Gungrave G.O.R.E., игра ожидается в подписке Game Pass
В Gungrave G.O.R.E. игроки получат серьезный бонус за прохождение игры на максимальной сложности
A Plague Tale: Requiem получает первые оценки критиков, игра завтра выходит в Game Pass