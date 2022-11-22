. Полиция задержала около 50 человек в Милане в ходе рейда против мафии

Вадим Карасев

Государственная полиция Италии задержала 49 человек в Милане в ходе рейда против мафии

Государственная полиция Италии задержала около 50 человек в Милане в ходе рейда против мафии. Об этом сообщает Il Giorno.

Спецоперации проводилась в рамках борьбы с могущественной мафиозной организацией «Ндрангета», исторической вотчиной которой является южная область Калабрия. 49 задержанным предъявлены обвинения в наркоторговле, вымогательстве, поджогах, насилии, незаконном ношении и хранении оружия и других серьезных преступлениях.

В августе 2021 года главный босс итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» Доменико Павильянити (Domenico Paviglianiti) попался полицейским спустя два года, проведенных в бегах. Павильянити разыскивали за преступления, совершенные еще в 1980-х-1990-х годах. Его впервые арестовали в Испании в 1996 году, а в 1999-м экстрадировали в Италию. Там главу мафии приговорили к пожизненному заключению. Однако в 2019 году адвокаты нашли ошибку в материалах суда, и дело было пересмотрено — Павильянити выпустили из тюрьмы.

В январе 2021-го в итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами мафиозной группировки «Ндрангета». На скамье подсудимых оказались 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. «Би-би-си» отмечает, что масштабное разбирательство можно сравнить с состоявшимся в Италии в 1986-1987 годах процессом, в результате которого осудили 338 участников сицилийской «Коза Ностры».

