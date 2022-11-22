. Предложение заправлять машину маслом для фритюра оценили

Вадим Карасев

Автоэксперт Ракитин усомнился, что во Франции хватит фритюрного масла для заправки авто

Автомобильный эксперт Максим Ракитин усомнился в том, что во Франции хватит фритюрного масла для заправки всех авто. Соответствующее предложение французского Сената для водителей он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Сенат Франции разрешил гражданам страны заправлять машину вместо топлива использованным маслом для фритюра.

«Думаю, что с внесением небольших технических изменений это может работать во Франции. Но где же они возьмут такое количество масла, чтобы заправить те миллионы автомобилей, которые ездят по французским дорогам?» — задался вопросом Ракитин.

Автоэксперт отметил, что использование фритюрного масла — это хорошая идея с точки зрения утилизации: залитое в бак масло не надо сливать и перерабатывать. «Оно сгорело, вышло в атмосферу и все», — добавил он.

«Но тут большой вопрос: как к этому отнесется экология? И второй вопрос: как повлияет на ресурс мотора использование подсолнечного масла? Хотя такие опыты проводились. Говорят, что масло действительно сгорает, но этот опыт был, скажем так, лабораторный. А чтобы это было в широкой практике, чтобы всю страну пересаживать на бывшее в употреблении масло — это будет эксперимент на собственных гражданах, результаты которого мы, возможно, скоро увидим», — поделился эксперт.

Ракитин предположил, что использование масла в качестве топлива для автомобиля может быть как частным, так и государственного уровня.

«К примеру, простой Жан-Луи пожарил себе венский шницель, у него осталось масло. Он его процедил от остатков панировочных сухарей, пошел и залил в свой Peugeot. Если это будет в больших масштабах, то, наверное, французы будут продавать фритюрное масло на каких-то специальных заправках, где, помимо дизеля и бензина, будет такая обработка. Будет отдельная колонка. Так в Бразилии и сделано, кстати говоря», — отметил он.

16 октября сообщалось, что в Париже тысячи жителей вышли на марш против роста цен и климатического бездействия властей. Митинг организовали левая партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция», партия «Европа — Экология — Зеленые», Социалистическая партия, а также нескольких профсоюзов и ассоциаций.