. Предложение заправлять машину маслом для фритюра оценили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Предложение заправлять машину маслом для фритюра оценили

Предложение заправлять машину маслом для фритюра оценили

Предложение заправлять машину маслом для фритюра оценилиАвтоэксперт Ракитин усомнился, что во Франции хватит фритюрного масла для заправки авто

Автомобильный эксперт Максим Ракитин усомнился в том, что во Франции хватит фритюрного масла для заправки всех авто. Соответствующее предложение французского Сената для водителей он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Сенат Франции разрешил гражданам страны заправлять машину вместо топлива использованным маслом для фритюра.

«Думаю, что с внесением небольших технических изменений это может работать во Франции. Но где же они возьмут такое количество масла, чтобы заправить те миллионы автомобилей, которые ездят по французским дорогам?» — задался вопросом Ракитин.

Автоэксперт отметил, что использование фритюрного масла — это хорошая идея с точки зрения утилизации: залитое в бак масло не надо сливать и перерабатывать. «Оно сгорело, вышло в атмосферу и все», — добавил он.

«Но тут большой вопрос: как к этому отнесется экология? И второй вопрос: как повлияет на ресурс мотора использование подсолнечного масла? Хотя такие опыты проводились. Говорят, что масло действительно сгорает, но этот опыт был, скажем так, лабораторный. А чтобы это было в широкой практике, чтобы всю страну пересаживать на бывшее в употреблении масло — это будет эксперимент на собственных гражданах, результаты которого мы, возможно, скоро увидим», — поделился эксперт.

Ракитин предположил, что использование масла в качестве топлива для автомобиля может быть как частным, так и государственного уровня.

«К примеру, простой Жан-Луи пожарил себе венский шницель, у него осталось масло. Он его процедил от остатков панировочных сухарей, пошел и залил в свой Peugeot. Если это будет в больших масштабах, то, наверное, французы будут продавать фритюрное масло на каких-то специальных заправках, где, помимо дизеля и бензина, будет такая обработка. Будет отдельная колонка. Так в Бразилии и сделано, кстати говоря», — отметил он.

16 октября сообщалось, что в Париже тысячи жителей вышли на марш против роста цен и климатического бездействия властей. Митинг организовали левая партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция», партия «Европа — Экология — Зеленые», Социалистическая партия, а также нескольких профсоюзов и ассоциаций.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В каких случаях необходимо записаться к ортопеду
В каких случаях необходимо записаться к ортопеду
Ольге Бузовой подарили ураган
Ольге Бузовой подарили ураган
Сергей Соседов отрастил себе пышную шевелюру
Сергей Соседов отрастил себе пышную шевелюру
Ани Лорак впервые после долгого перерыва вышла на связь из Испании
Ани Лорак впервые после долгого перерыва вышла на связь из Испании
ГД приняла бюджет с учетом социальных поправок "Единой России"
ГД приняла бюджет с учетом социальных поправок "Единой
Предложение заправлять машину маслом для фритюра оценили
Предложение заправлять машину маслом для фритюра оценили
Классический геймпад от Xbox 360 выпустят для Xbox One и Xbox Series X | S
Классический геймпад от Xbox 360 выпустят для Xbox One и Xbox Series
Дочка певицы Славы устроила погром в отеле
Дочка певицы Славы устроила погром в отеле
Муж Даны Борисовой пропал вместе с алиментами
Муж Даны Борисовой пропал вместе с алиментами
Украина ответила на заявление «Газпрома» о пропаже газа
Украина ответила на заявление «Газпрома» о пропаже газа
Гороскоп от Павла Глобы на 23 ноября 2022 года: не рекомендуется действовать импульсивно
Гороскоп от Павла Глобы на 23 ноября 2022 года: не рекомендуется
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 22.11.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 22.11.2022

Топ на сегодня

ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
ЧП: Бетономешалка раздавила девочку
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике
Россиянам рассказали о действиях при обнаружении чужой банковской карты
Россиянам рассказали о действиях при обнаружении чужой банковской
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из России
Центробанк сделал исключение на вывоз наличной иностранной валюты из

Еще по теме

Минсельхоз назвал сроки принятия решения по продукции с пальмовым маслом
Автобусы Лондона будут заправлять топливом на основе кофе
Замена масла в двигателе автомобиля
Подкосились колени: ответ Москвы заставил ЕС вспомнить о войне