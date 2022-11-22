. Премьера Испании раскритиковали за требование к Путину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Премьера Испании раскритиковали за требование к Путину

Премьера Испании раскритиковали за требование к ПутинуПользователи Twitter раскритиковали премьера Испании Санчеса за требование к Путину об СВОСюжетРоссия и НАТО:

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса под постом в его аккаунте, в котором он потребовал от президента России Владимира Путина прекратить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Испанский премьер опубликовал видео своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, где он требует от России вывести войска с Украины. Однако читатели сочли его высказывания неуместными и обвинили политика в лицемерии.

«Что вы требуете? Чтобы требовать, вы должны иметь авторитет, а у вас его нет», — написал пользователь @DGFmviper. В свою очередь, Txomin 52 назвал Санчеса марионеткой президента США Джо Байдена.

«Оставь Путина (...) и посвяти себя своей стране», — посоветовал премьеру Abducido. «Любители мира? Но в мире нет организации, которая убила бы больше, чем НАТО со времен Второй мировой войны», — заметил пользователь Brigada Antifraude.

«Миролюбивое НАТО? Вы разрушили возможности Европы, поддержав воинственное стремление НАТО. Ты виноват!», — обратился к премьеру angeles. «Мы требуем объяснить, почему вы довели нас всех до нищеты», — написал Punkzilla.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите «Большой двадцатки» (G20), прошедшем на Бали, поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином, попросив его использовать свое влияние на президента России Владимира Путина. По мнению испанского политика, Си может положить конец конфликту на Украине.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Турции заявили о промежуточных итогах операции в Сирии и Ираке
В Турции заявили о промежуточных итогах операции в Сирии и Ираке
Премьера Испании раскритиковали за требование к Путину
Премьера Испании раскритиковали за требование к Путину
Россиянам рассказали о действиях при обнаружении чужой банковской карты
Россиянам рассказали о действиях при обнаружении чужой банковской
В правительстве Германии рассказали о личном общении Шольца и Путина
В правительстве Германии рассказали о личном общении Шольца и Путина
Кириенко оценил диспансеризацию детей в ДНР
Кириенко оценил диспансеризацию детей в ДНР
Безверховы возмущены обманом Гуриной и Тетерева
Безверховы возмущены обманом Гуриной и Тетерева
Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!" (8 фото)
Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры
Благоприятные дни для зачатия ребенка по лунному календарю в 2023 году
Благоприятные дни для зачатия ребенка по лунному календарю в 2023 году
Виктория Боня была в шоке, что ее не узнали в аэропорту
Виктория Боня была в шоке, что ее не узнали в аэропорту
Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных органов
Ксении Собчак не удалось вымолить прощение у правоохранительных
Лариса Андерсен предупредила о стрессовом времени с 21-23 ноября
Лариса Андерсен предупредила о стрессовом времени с 21-23 ноября
Мысли, приводящие к бедам и неудачам в жизни: как оградить себя от них
Мысли, приводящие к бедам и неудачам в жизни: как оградить себя от них

Топ на сегодня

Эдита Пьеха больше никому не нужна
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Описано будущее цен на автомобили в России
Описано будущее цен на автомобили в России
В мире резко упали продажи ноутбуков
В мире резко упали продажи ноутбуков
НАТО призвало Финляндию и Швецию усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом
НАТО призвало Финляндию и Швецию усилить сотрудничество по борьбе с

Еще по теме

Премьер Испании и каталонский лидер подписали совместное заявление
Французы раскритиковали Байдена из-за высказывания о ядерной угрозе
Мадрид прокомментировал требование Каталонии о независимости
Премьер-министр Испании представил состав нового правительства