. Пригожин отреагировал на желание Европарламента признать «Вагнер» террористами
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Пригожин отреагировал на желание Европарламента признать «Вагнер» террористами

Пригожин отреагировал на желание Европарламента признать «Вагнер» террористамиПригожин ответил на желание ЕП признать «Вагнер» террористами фразой «печальное известие»

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на желание депутатов Европарламента (ЕП) признать «Вагнер» террористической организацией. Его ответ опубликован в группе «Пресс-служба компании "Конкорд"» в соцсети «ВКонтакте».

Пригожин объяснил, что сегодня провел совещание с командирами ЧВК и сообщил им это «печальное известие».

«Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным», — добавил бизнесмен.

Ранее издание Politico сообщило, что межпартийные депутаты ЕП призвали Европейский союз (ЕС) внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. По информации издания, подобное предложение получило широкую поддержку.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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