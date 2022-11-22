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Путин подарил букет цветов супруге президента Кубы

Путин подарил букет цветов супруге президента КубыПрезидент России Путин подарил букет цветов супруге президента Кубы

Президент России Владимир Путин подарил букет цветов супруге президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Лис Куеста Перасе. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На опубликованной видеозаписи запечатлено, как российский лидер перед церемонией открытия в Москве памятника Фиделю Кастро поприветствовал жену кубинского президента и подарил ей пышный букет розовых и белых цветов.

19 ноября стало известно, что Мигель Диас-Канель прибыл в Москву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Диас-Канель обсудят военно-техническое сотрудничество. Он добавил, что российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и очень хорошие перспективы на будущее.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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