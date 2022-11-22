Вадим Карасев

Президент России Путин подарил букет цветов супруге президента Кубы

Президент России Владимир Путин подарил букет цветов супруге президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Лис Куеста Перасе. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На опубликованной видеозаписи запечатлено, как российский лидер перед церемонией открытия в Москве памятника Фиделю Кастро поприветствовал жену кубинского президента и подарил ей пышный букет розовых и белых цветов.

19 ноября стало известно, что Мигель Диас-Канель прибыл в Москву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Диас-Канель обсудят военно-техническое сотрудничество. Он добавил, что российско-кубинские отношения имеют очень хороший задел в настоящем и очень хорошие перспективы на будущее.