. Раскрыт секрет, который поможет сделать зажарку из лука и моркови еще вкуснее

Многие современные хозяйки недооценивают важность приготовления зажарки. Так, они просто обжаривают на растительном масле лук и морковь, и на этом всё. Однако, на самом деле это неправильно. Самыми распространенными ингредиентами для приготовления зажарки являются морковь и лук. Оказывается, есть секрет, с помощью которого можно приготовить очень вкусную зажарку.

Как сделать зажарку из лука и моркови еще вкуснее: главный секрет приготовления

Чтобы приготовить вкусную зажарку, необходимо соблюдать некоторые нюансы. От них напрямую зависят вкусовые качества блюда.

Обжаривать ингредиенты лучше по отдельности

Многие хозяйки допускают самую распространенную ошибку — они обжаривают морковь и лук одновременно. Лучше этого не делать, так как в процессе обжарки морковь способна выделять сок и в результате этого лук обжаривается хуже.





Чтобы не допустить этого, желательно сначала мелко нашинковать лук и обжарить до золотистой корочки на сковороде, и только потом приступать к моркови. Этот овощ всегда лучше обжаривать отдельно от других продуктов.

Добавляем немного муки

О том, что в зажарку надо добавлять немного муки, знают не все хозяйки. Это проверенный способ, которым пользовались еще наши бабушки. Однако муку лучше добавлять тогда, когда для зажарки нужен обжаренный до золотистой корочки лук. Для этого достаточно высыпать муку на сковороду и затем добавить туда лук.

Добавление сахара

Не всегда при готовке зажарки получается поджарить лук и овощи так, чтобы у них была золотистая корочка. Однако, если вы хотите достичь такого результата и аппетитного вида ингредиентов, придется добавить немного сахара. Это позволит всем овощам карамелизироваться и обрести очень аппетитный вид.

Такие несложные хитрости помогут вам приготовить зажарку, которая раньше у вас не получалась.

Как приготовить вкусную зажарку

Приготовить ее можно достаточно быстро, для этого понадобится:

20 г лука;

35 г моркови;

5 г сливочного масла;

7 г соли.

Как приготовить





Сначала надо очистить морковь и лук. Затем все мелко нарезаем. Лук желательно отложить на несколько минут, чтобы слегка выветрились его жгучесть и острота.

Ставим на огонь сковороду и добавляем немного растительного масла. Сначала обжариваем лук, а затем морковь. Затем смешиваем овощи и жарим их на медленном огне на протяжении 7 минут. Добавляем специи и соль. Когда лук и морковь поджарятся до появления золотистой корочки, снимаем сковороду с огня.