. Разин опять проиграл покойному Юрию Шатунову
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Разин опять проиграл покойному Юрию Шатунову

Разин опять проиграл покойному Юрию Шатунову
Певца Юрия Шатунова даже после смерти не оставляют в покое. Создатель «Ласкового мая» и автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов скончался в начале ноября. Однако судебные процессы, длившиеся долгие годы, все равно продолжали идти. 59-летний Разин пытался запретить Шатунову петь хиты группы, но ему это не удалось. 8 июня суд в Ставрополе вынес решение в пользу Юрия, так как у Разина отсутствовало подтверждение факта обладания правами на песни. А документы, которые он предоставил, суд назвал подделкой. Певец был очень рад победе и восстановлению справедливости, но через две недели после нее скоропостижно скончался. По словам окружения Шатунова, многолетние разбирательства ударили по его здоровью. Однако на этом Разин не остановился и подал кассацию в отношении фактических наследников Шатунова. Но и на этот раз у него не вышло забрать композиции себе. 21 ноября Пятый кассационный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций.
Защитники семьи Шатунова подтвердили это. «Сегодня кассационная жалоба Андрея Разина оставлена без удовлетворения. Юридически это звучит так: решение апелляционной инстанции от 8 июня 2022 года оставить в силе; решение первой инстанции оставить в силе; в кассационной жалобе Разину Андрею Александровичу отказать в полном объеме. А если перевести эту терминологию на обычный язык, то Разин сегодня потерпел поражение. Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора Сергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из «недружественных стран», ничтожны», — сообщили они «Аргументам и фактам». Разин же не раз гневно высказывался о юристе семьи Шатуновых Сергее Васильеве. Продюсер уверял, что он лишь пытался нажиться на родственниках покойного. «Я не судился с Юрой Шатуновым. Это он судился от имени своих адвокатов, особенно этого брехуна Васильева, — парировал он. — Все иски были только с подачи этих недобросовестных людей, которые действительно представлялись его адвокатами, и он им дал доверенность. Никаких нервов Юра не ощущал от наших процессов, потому что он их не видел, не слышал и знать ничего не знал».
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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