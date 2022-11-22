. Развозжаев сообщил о новой атаке ВСУ Балаклавской ТЭС

Российские ПВО сбили два беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Кроме того, по его словам, над акваторией флот отразил атаки еще трех дронов. «Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут», — написал губернатор.

Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, сообщил он. Пострадавших тоже нет. «Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — подчеркнул Развозжаев.

Ранее во вторник сообщалось о срабатывании ПВО в Севастополе. Город атаковали беспилотники, два дрона были сбиты.