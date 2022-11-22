. Регина Тодоренко проиграла суд писательнице

Ведущая Регина Тодоренко считает, что у нее украли книгу. Желание телеведущей написать детскую книгу обернулось скандалом. Автор, которая помогала звезде воплотить мечту в реальность, возмутилась сотрудничеством с ней. Дарина Мишина посчитала, что телезвезда воспользовалась ее наработками и намерена выдать их за свои. «Мы вот-вот должны были заключить договор, а тут такое… Я, конечно, безумно расстроилась, думала, что они решили просто отказаться от этой идеи. Но сегодня в социальных сетях Регины увидела, что она все же работает над книгой. Боюсь, что ее основой станет моя идея и мои герои, ведь я ей отдавала все свои наработки», — сетовала она. Происходящее разозлило Тодоренко, поэтому она ответила писательнице из Петербурга иском. Участница «Ледникового периода» на Первом канале назвала слова Мишиной клеветой и потребовала с нее 8 миллионов.Однако дело не увенчалось для нее успехом. Останкинский районный суд отказал Регине в удовлетворении иска против Дарины, отмечается на официальном портале общей юрисдикции Москвы. Ни одна из сторон не прокомментировала решение суда. Ранее представитель Тодоренко отмечал, что уверен в виновности Мишиной. «Вопрос с Дариной будет решаться в правовом порядке. У нас есть вся доказательная база, наш юрист и адвокат подготовили юридически заверенные документы, которые подкреплены к иску. Пока это все выглядит так, что она использует имя Регины для пиара», — делился он с «КП». Ранее Мишина рассказывала, в чем суть конфликта. «Регина и ее менеджер не хотели, чтобы я была указана в авторах книги. Они планировали, что она будет полностью принадлежать ей. Хотя написание текста, проработка и создание сюжета, героев полностью лежали на мне. Она не должна была написать и строчки. Регина стала бы рекламным лицом товара, то есть, условно, занялась бы раскруткой и раздачей автографов», — отмечала писательница.