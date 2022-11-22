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Российский губернатор обратился к жителям после подрыва двух человек

Российский губернатор обратился к жителям после подрыва двух человекБелгородский губернатор Гладков обратился к жителям после подрыва двух человек

Мирным жителям нельзя приезжать на территории с введенными режимами ЧС без согласования с местными главами. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя!», — объяснил глава региона.

Он уточнил, что данные меры необходимы для безопасности мирных жителей, а также призвал беречь себя и близких.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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