. Российский миллиардер предсказал тяжелый 2023 год для экономики страны

Вадим Карасев

Миллиардер Владимир Евтушенков предсказал, что 2023 год будет тяжелым для экономики России

Определенный экономический рост в России начнется в 2024 году, а в течение 2023 года будет тяжело, уверен крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков. Его слова приводит «Интерфакс».

Миллиардер также сказал, что в настоящее идет адаптация бизнес-связей и процессов под новые условия. «Эта перестройка займет еще какое-то время, потому что налаживание новых связей, налаживание отношений с теми странами, о которых мы, честно говоря, раньше знали только то, что они есть на карте, — это все очень непростые вопросы», — предсказал Евтушенков.

По его словам, главным вызовом для экономики страны является риск технологического отставания. «Страна это может почувствовать не сегодня-завтра и даже не через два года. Обычно технологическое отставание сказывается в течение пяти-семи лет и больше», — подчеркнул бизнесмен.

В апреле Евтушенков покинул совет директоров холдинга после того, как в отношении него были введены западные санкции. В списке 200 богатейших российских бизнесменов за 2021 год Евтушенков занимал 41-е место. Его состояние оценивалось в 3,4 миллиарда долларов.