. Российский миллиардер предсказал тяжелый 2023 год для экономики страны
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Российский миллиардер предсказал тяжелый 2023 год для экономики страны

Российский миллиардер предсказал тяжелый 2023 год для экономики страныМиллиардер Владимир Евтушенков предсказал, что 2023 год будет тяжелым для экономики России

Определенный экономический рост в России начнется в 2024 году, а в течение 2023 года будет тяжело, уверен крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков. Его слова приводит «Интерфакс».

Миллиардер также сказал, что в настоящее идет адаптация бизнес-связей и процессов под новые условия. «Эта перестройка займет еще какое-то время, потому что налаживание новых связей, налаживание отношений с теми странами, о которых мы, честно говоря, раньше знали только то, что они есть на карте, — это все очень непростые вопросы», — предсказал Евтушенков.

По его словам, главным вызовом для экономики страны является риск технологического отставания. «Страна это может почувствовать не сегодня-завтра и даже не через два года. Обычно технологическое отставание сказывается в течение пяти-семи лет и больше», — подчеркнул бизнесмен.

В апреле Евтушенков покинул совет директоров холдинга после того, как в отношении него были введены западные санкции. В списке 200 богатейших российских бизнесменов за 2021 год Евтушенков занимал 41-е место. Его состояние оценивалось в 3,4 миллиарда долларов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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