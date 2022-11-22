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Рынку электромобилей предсказали проблемы из-за Китая

Рынку электромобилей предсказали проблемы из-за КитаяПоставщик Tesla предсказал дефицит графита из-за китайских автопроизводителей

Рынок электромобилей в ближайшее десятилетие может столкнуться с дефицитом графита из-за доминирующего положения китайских производителей, об этом сказал Financial Times гендиректор австралийской Syrah Resources Шон Вернер.

Syrah Resources — крупнейший в мире производитель природного графита за пределами КНР, а также поставщик Tesla. Вернер предсказывает проблемы из-за «непрозрачности» ценообразования на рынке, поскольку на биржах торгуются маленькие объемы минерала.

В Китае добывается 65 процентов и перерабатывается 85 процентов графита. Кроме доминирования компаний из КНР есть еще и другая проблема — за развитием отрасли почти не следят аналитики, что затрудняет долгосрочное прогнозирование цен. Графит используется для производства аккумуляторов: аноды для литий-ионных батарей изготавливают из графита с добавлением кремния.

Спрос на этот материал может взлететь в три раза в ближайшие четыре года, прогнозирует издание. Цена графита выросла на треть по сравнению с показателями прошлого года (до 740 долларов за тонну).

В прошлом году Tesla призвала Торговое представительство США (USTR) продлить льготы на ввоз графита в страну. Компания отмечала, что только Китай может предоставить необходимое количество графита для производства аккумуляторов в США.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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