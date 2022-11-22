. Сергей Лазарев сбежал с детьми из России
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Сергей Лазарев сбежал с детьми из России

Сергей Лазарев сбежал с детьми из России
Певец Сергей Лазарев покинул столицу вместе со своими детьми. Популярный артист рассказал, где проводит недельный отпуск со своими наследниками. Популярный певец Сергей Лазарев — один из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса.  Сергей Лазарев записывает новые песни, выступает с концертами в разных городах России, занят съемками в развлекательных проектах на телевидении. В ноябре у артиста выдалась неделя отпуска, которую он предпочел провести со своими наследниками — сыном Никитой и дочкой Аней — в теплой стране.
Как рассказал Сергей Лазарев в микроблоге, он отправился в Арабские Эмираты, выбрав место, которое считает идеальным для отдыха с малышами. «Долгожданный недельный отпуск! Обычно многие путешественники выбирают Дубай или Абу-Даби для путешествий по ОАЭ. Я же решил выбрать новое для себя направление — Эмират Рас-Эль-Хайма. Тут спокойно и тихо! Идеально для семейного отдыха!» — рассказал Сергей Лазарев в микроблоге.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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