. Сергей Лазарев сбежал с детьми из России

Певец Сергей Лазарев покинул столицу вместе со своими детьми. Популярный артист рассказал, где проводит недельный отпуск со своими наследниками. Популярный певец Сергей Лазарев — один из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса. Сергей Лазарев записывает новые песни, выступает с концертами в разных городах России, занят съемками в развлекательных проектах на телевидении. В ноябре у артиста выдалась неделя отпуска, которую он предпочел провести со своими наследниками — сыном Никитой и дочкой Аней — в теплой стране.Как рассказал Сергей Лазарев в микроблоге, он отправился в Арабские Эмираты, выбрав место, которое считает идеальным для отдыха с малышами. «Долгожданный недельный отпуск! Обычно многие путешественники выбирают Дубай или Абу-Даби для путешествий по ОАЭ. Я же решил выбрать новое для себя направление — Эмират Рас-Эль-Хайма. Тут спокойно и тихо! Идеально для семейного отдыха!» — рассказал Сергей Лазарев в микроблоге.