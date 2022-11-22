. Сергей Соседов отрастил себе пышную шевелюру

Музыкальный критик Сергей Соседов не мог похвастаться пышной прической. В прошлом году Сергей Соседов стал ведущим шоу «За гранью» НТВ. Музыкальный критик чувствует себя комфортно в новой ипостаси и решился на эксперименты со внешностью. Статус телеведущего шоу НТВ заставил Сергея Соседова по-новому взглянуть на свой имидж. Музыкальный критик решился на подтяжку лица при помощи уколов, а также сделал операцию по пересадке волос. Теперь в эфире шоу «За гранью» журналист появляется с тщательно уложенной шевелюрой. 54-летний Сергей избавился и от седины, выкрасив волосы в каштановый цвет.В прошлом остался неформальный гардероб Соседова. Бесформенным свитерам и рубашкам, кричащих оттенков телеведущий предпочел костюмы классического покроя. Очевидно, Сергей рад сотрудничеству с крупным телеканалом. А ведь несколько лет назад он едва не совершил роковую ошибку. Музыкальный критик хотел покончить с собой, когда узнал о потере крупных накоплений. «Я нищий. Это то, что за 15 лет заработано. Какие-то деньги остались от папы, который умер восемь лет назад. Это деньги, которые зарабатывались долгим трудом. Я больше никогда в жизни не заработаю такой суммы. Не заработаю, потому что не занимаюсь бизнесом, никуда не вкладываю», — сокрушался ранее Соседов.