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Сильные морозы или частые оттепели: какой будет зима 2022-2023 годов по народным приметам

Сильные морозы или частые оттепели: какой будет зима 2022-2023 годов по народным приметам

Люди с давних времен живут в гармонии с природой и по некоторым признакам научились предугадывать погоду на ближайшее время. Узнайте, какой будет зима 2022-2023 по народным приметам. Будут ли затяжные морозы, или в зимний период нас порадуют и теплые деньки.

Какой будет зима 2022-2023 гг. по народным приметам

Осенний период близится к завершению и многим становится интересно, какой же будет погода зимой. Узнать это можно с помощью народных примет. Несмотря на то, что климат постоянно меняется, определенная цикличность погоды все же сохранилась:

  • Если в октябре было тепло, а снег выпал с опозданием – начало зимнего периода будет умеренным.
  • Если на деревьях до сих пор сохранилась листва – в середине ноября ожидаются оттепели.
  • Состояние лука также может подсказать погоду предстоящей зимой. Если его кожица будет утолщенной – ждать сильных морозов, а если же на нем совсем мало шелухи, значит зимой еще будут теплые деньки.
  • Если в лесу щедрый урожай шишек, а рябина обильно усыпана ягодами – придут сильные холода.
  • Зимой будет капризная погода, если осенью в лесу щедрый урожай грибов.
  • Зима придет с опозданием, если перелетные птицы не торопятся улетать. Однако зимой могут случаться и сильные морозы, и неожиданные потепления.


  • После того как прошел дождь, выпал снег – ожидаются оттепели.
  • С вечера ветер имел северное направление, а на утро сменился на южное – сильных морозов не будет.
  • На реках поздно образовался лед – зимой будет царить капризная погода. Будет большое количество осадков, а вот затяжных морозов не ожидается, максимум две недели.

Синоптический прогноз на зиму

Ежегодно климатические условия изменяются, и грядущая зима не будет исключением. Согласно синоптическому прогнозу количество очень морозных дней не превысит норму. Могут случаться и оттепели, и морозные дни, однако они не будут длиться продолжительное время.

В первом зимнем месяце не следует ожидать отклонений температуры от многолетней нормы. Она будет то подниматься, то опускаться ниже ноля. Не исключены продолжительные относительно теплые дни.


Первый месяц 2023 года также не принесет сюрпризов в плане температуры, но он ожидается более холодным, нежели декабрь. Также возможны осадки выше нормы.

Предусмотреть точную погоду на предстоящий период невозможно, ведь природа капризна и имеет переменчивый характер. А ветер в любой момент может изменить свое направление. Несмотря на это, любой человек может удачно провести зимние месяцы, если рядом будет приятная компания друзей и близких.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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