. Скрывавшийся 140 лет от людей фазановый голубь был снят на видео
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Скрывавшийся 140 лет от людей фазановый голубь был снят на видео

Скрывавшийся 140 лет от людей фазановый голубь был снят на видео

Сотрудники лаборатории орнитологии Корнелльского университета и Национального музея Папуа — Новой Гвинеи подтвердили с помощью видеозаписи существование черношейного фазанового голубя, который не встречался ученым в течение 140 лет.

Фазановые голуби (Otidiphaps nobilis) встречаются на Новой Гвинее и ближайших к ней островах. Хотя внешним видом и повадками этот вид напоминает фазанов, он относится к семейству голубиных. Выделяются четыре подвида фазановых голубей, и один из них — черношейный фазановый голубь (Otidiphaps nobilis insularis), обитающий на небольшом острове Фергюссон, — как считалось, мог уже исчезнуть, так как после того, как в 1882 году было добыто два экземпляра этой птицы, о нем не поступало никаких сведений.

«На протяжении большей части путешествия казалось, что у нас нет шансов найти эту птицу, — говорит один из руководителей экспедиции Джордан Бурсма. — Всего за два дня до окончания нашего пребывания на острове Фергюссон в Папуа — Новой Гвинее одна из наших камер зафиксировала, как птица ходит и размахивает хвостом».

Образ жизни данного подвида не изучен, но исследователи полагают, что он схож с образом жизни других подвидов фазанового голубя. В частности, его крик должен представлять собой резкий звук, который местные жители сравнивают с отчаянным криком женщины, подвергшейся остракизму со стороны односельчан.

Использование знаний коренных народов было ключом к успеху экспедиции. Черношейный фазановый голубь был прекрасно известен местным жителям, которые называют эту птицу «ауво». Дока Насон, местный охотник, присоединился к поискам и посоветовал команде, где искать фазанового голубя. Именно он указал место для установки камеры, которая в итоге зафиксировала птицу.

Но орнитологи обеспокоены из-за будущей судьбы найденной птицы. Землевладелец, во владениях которого была найдена птица, сказал поисковой группе, что он только что подписал сделку с лесозаготовительной компанией, что может привести к утрате среды обитания черношейного фазанового голубя. Команда ищет финансирование, чтобы вернуться на остров Фергюссон и попытаться выяснить, сколько представителей этого подвида осталось.

Экспедиция финансировалась организацией American Bird Conservancy and the Search for Lost Birds, совместно с Re:wild, BirdLife International и American Bird Conservancy и грантом от Cosmo Le Breton.

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По материалам: polit.ru

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