. Слух: на The Game Awards покажут Starfield и Avowed, игра Bethesda получит дату релиза
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Слух: на The Game Awards покажут Starfield и Avowed, игра Bethesda получит дату релиза

Слух: на The Game Awards покажут Starfield и Avowed, игра Bethesda получит дату релиза


В рамках шоу The Game Awards 2022, которое пройдет 8 декабря, ожидается около 50 игр. Ходят разные слухи о проектах, которые могут показать в рамках этого мероприятия. Например, известный игровой инсайдер Том Хендерсон уверен, что на шоу раскроют дату релиза Star Wars Jedi: Survivor, плюс покажут полноценный геймплей проекта.

Пользователь Twitter под ником Sn0w1n, который ранее публиковал точную информацию о датах релиза тех или иных проектов, сообщил в соцсетях, что на The Game Awards ожидает Starfield. По его словам, в рамках шоу могут объявить дату релиза новой игры Bethesda, и эту дату назначат на июнь 2023 года. Кроме того, тот же пользователь считает, что на The Game Awards будет первая демонстрация геймплея игры Avowed от Obsidian.

Стоит сказать, что ранее пользователь Sn0w1n называл также в качестве возможной даты релиза Starfield именно июнь 2023 года. А вместе с тем говорил, что игра Redfall выйдет раньше — в марте 2023 года. Однако показ Redfall на The Game Awards он не ожидает.

Напомним, Microsoft уже не раз выносила на The Game Awards свои крупные игровые анонсы. Например, именно на этом шоу представили Perfect Dark от The Initiative и Hellblade 2.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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