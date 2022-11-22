. Сокращение поставок российской нефти в Северную Европу оценили

Вадим Карасев

Bloomberg: поставки российской нефти в страны Северной Европы с февраля снизились на 90%

За две недели до вступления в силу санкций в отношении российской нефти поставки энергоносителей в страны Северной Европы снизились более чем на 90 процентов по сравнению с февральскими показателями. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, в феврале Россия поставляла в этот регион 1,2 миллиона баррелей в сутки, теперь же показатель упал до 95 тысяч баррелей в сутки.

Отмечается, что власти Литвы, Франции и Германии прекратили закупать российскую нефть несколько месяцев назад. В сентябре к этим странам присоединилась Польша.

Три четверти нефти, которая ранее отгружалась в балтийские порты, теперь направляется в Азию. Россия нарастила поставки в Китай, Индию, а также Турцию. Суммарно в эти страны теперь отправляется рекордных 2,45 миллиона баррелей в сутки.

Несмотря на это, доходы Москвы от торговли нефтью снизились до самого низкого уровня с начала января, уточняет Bloomberg.

Страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела.