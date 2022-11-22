. Стали известны имена номинантов Russian Creative Awards-2022
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Стали известны имена номинантов Russian Creative Awards-2022

Стали известны имена номинантов Russian Creative Awards-2022

Эксперты Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards-2022 определили шорт-лист из 50 финалистов.

Организаторы отмечают, что всего на премию было подано около двух тысяч заявок почти со всех регионов России.


Так, в номинации "Человек года" представлены дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф, основатель и генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян и другие.

Названы также финалисты в номинациях "Меценат года", "Открытие года", "Цифровой проект", "Образовательное пространство" и других – всего 10 номинаций.

Эксперт премии, руководитель Центра креативной экономики ВШЭ Татьяна Абанкина в числе позитивных изменений назвала расширение географии участников, а также масштаб и охват проектов.

"Заметно расширилась география участников премии, и это, бесспорно, очень позитивный фактор. Масштаб и охват проектов тоже заметно изменились. К номинации "Образовательный проект" подключилось большое количество традиционных учреждений культуры и искусства: художественных, музыкальных и хореографических школ, колледжей, институтов культуры. Для них это новое направление. Для многих сегодня тема патриотизма, исторического наследия, культурных достижений России становится ведущей. Мы наблюдаем, что сегодня востребованными становятся компетенции, связанные с управлением креативными проектами, умением продюсировать стартапы, выводить свои продукты на рынок, искать и оценивать спрос на креативные товары и услуги. Сейчас таких программ явно недостаточно", — отметила Абанкина.

Торжественная церемония награждения победителей Russian Creative Awards состоится 1 декабря в КЗ "Зарядье".

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По материалам: uposters.ru

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