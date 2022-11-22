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Тарантино рассказал об отношении к фильмам Marvel

Тарантино рассказал об отношении к фильмам MarvelКвентин Тарантино признался в нелюбви к фильмам Marvel

Американский режиссер Квентин Тарантино признался, что его не впечатляют фильмы от Marvel. Его слова передает Independent.

Свое отношение к студии Тарантино выразил на подкасте 2 Bears 1 Cave комика Тома Сегуры. Так, по словам кинодеятеля, в последнее время происходит «марвелизация» Голливуда, а киноиндустрия больше концентрируется на выпуске супергеройских фильмов. Вместе с тем Тарантино заявил, что актеров, снимающихся в подобных картинах, нельзя назвать кинозвездами. «Капитан Америка — это звезда. Тор — это звезда. Герои этих фильмов — звезды, [а не актеры]», — отметил режиссер.

Лауреат «Оскара» подчеркнул, что он «не ненавидит» марвеловские фильмы. Он уточнил, что не любит картины от студии, только потому что на сегодняшний день Голливуд заинтересован исключительно в них. «Послушайте, в детстве я как сумасшедший собирал комиксы Marvel. Если бы эти фильмы выходили, когда мне было в районе двадцати лет, я был бы чертовски счастлив и обожал бы их. Но тогда кроме них были бы и другие фильмы. Сейчас мне почти 60 лет и, нет, я не в таком восторге от них», — рассказал Тарантино.

«Моя единственная претензия к ним [фильмам Marvel] заключается в том, что сейчас [в Голливуде] работают только над ними», — пояснил Тарантино. Режиссер добавил, что только такое кино вызывает на сегодняшний день волнение у фанатов, отметив, что проекты Marvel являются отражением современной эпохи, в которой «нет места для других картин».

Ранее Тарантино ответил критикам своих фильмов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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