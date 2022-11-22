. Татьяна Васильева в очередной раз стала бабушкой

Актриса Татьяна Васильева дождалась пятого внука. Только недавно невестка актрисы рассекретила беременность, а уже сегодня звездная семья принимает поздравления. 22 ноября Мария Болонкина родила дочь. Уже известно, как назвали кроху. Пока 75-летняя Татьяна Григорьевна и ее сын Филипп хранят молчание, Ефим Шифрин делится радостными подробностями. В личном блоге друг Васильевой разместил публикацию, в которой выложил все карты на стол. «Сегодня у Тани родилась внучка Сарра! Поздравляю Филиппа и Машу Васильевых с еще одной девочкой в семье. У бабушки отличное настроение в преддверии спектакля в Тюмени», — написал артист, опубликовав фото с Татьяной Григорьевной.Пользователи Сети эмоционально отреагировали на сообщение Шифрина. «Поздравляем бабушку-красавицу!», «Какое счастье, здоровья малышке и мира», «Вот это да! Казалось, роды нескоро», — заметили подписчики. Филипп Васильев женат на актрисе Марии Болонкиной с 2016 года. Пара воспитывает дочь Мирру. От первого союза с Анастасией Бегуновой у мужчины также есть сыновья Иван и Григорий. К слову, у Татьяны Григорьевны есть внук и от дочки Елизаветы: Адам появился на свет в 2011-м. Как известно, дочь актрисы и Георгия Мартиросяна в одиночку растит ребенка.